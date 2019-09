Università : Cattolica festeggia 20 anni Dipartimento comunicazione e spettacolo : Milano, 18 set. (AdnKronos) – Novembre 1999: comincia da qui la storia del Dipartimento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo dell’Università Cattolica che quest’anno celebra i suoi vent’anni di attività. Un traguardo da festeggiare con una giornata di studio che domani dalle 10, nella sua storica sede di via Sant’Agnese 2, ne ripercorre le sue tappe salienti. ‘La comunicazione come ...

Università Cattolica : aumentano le immatricolazioni : Crescono le immatricolazioni all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quest'anno l'Ateneo complessivamente ha registrato un incremento iscritti

Università : anche la Cattolica alla Milano Movie Week : Milano, 16 set. (AdnKronos) – anche l’Università Cattolica partecipa alla Milano Movie Week, la manifestazione culturale dedicata al mondo del cinema e dell’audiovisivo in programma fino al 20 settembre. L’Ateneo, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, promuove l’iniziativa intitolata ‘Matera, Materia del Sacro” che rientra tra le attività realizzate nell’ambito del ...

Endemol Shine : selezioni per Rai 1 e per un concorso con l'Università Cattolica : La casa di produzione Endemol Shine Italy propone casting per due ben noti programmi di Rai 1, e cioè La Prova del Cuoco e Soliti Ignoti - Il Ritorno. Nel primo caso si cercano persone con la passione per la cucina, nel secondo le cosiddette 'identità nascoste'. Inoltre, sempre Endemol seleziona giovani professionisti e studenti, in collaborazione con l'Università Cattolica, per un importante concorso. Casting per programmi tv Sono tuttora in ...

Università Cattolica - iscrizione a Farmacia fino a 13 settembre : Roma – Una nuova figura professionale di farmacista che si integri nella rete sanitaria sul territorio, fornendo gli strumenti culturali e scientifici per essere un vero consulente della salute e del benessere: e’ questo l’obiettivo formativo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, attivo presso la facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ Cattolica a Roma. “Il Corso di laurea ...

Lombardia : accordo con Università Cattolica e 150mila euro per convegni sui longobardi : Milano, 6 ago. (AdnKronos) – accordo tra la Regione Lombardia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per ‘ricordare’ i longobardi. In occasione dei 1450 anni dall’arrivo del popolo longobardo in Italia (568-569) – anniversario che ricorre quest’anno – sosterranno iniziative congiunte per “promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza della civiltà ...