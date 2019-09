United fuori dalla Champions? Da Adidas -30% di ricavi

Manchester United – Fuori al Centro Sportivo spunta un divieto per calciatori e tifosi : Per i tifosi e i calciatori del Manchester United non sarà più possibile fermarsi Fuori al Centro Sportivo di Carrington Per i tifosi e i calciatori del Manchester United non sarà più possibile fermarsi Fuori al Centro Sportivo per autografi e selfie Per questioni legate alla sicurezza non sarà più possibile fermarsi all’uscita del Centro Sportivo di Carrington. Il divieto riguarda sia giocatori che supporters. Come riportato dalla ...

Manchester United - Lukaku sempre più lontano : il belga fuori dai convocati per il match con il Milan : Solskjaer non ha convocato l’attaccante belga per il match di International Champions Cup in programma domani a Cardiff contro il Milan Romelu Lukaku ormai è lontano dal Manchester United, l’attaccante belga attende solo che si sblocchi l’operazione con la Juventus, che prevede uno scambio con Paulo Dybala. Intanto, l’ex Everton resta ai margini dei Red Devils, con Solskjaer che ha deciso di non convocarlo per il ...