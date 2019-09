Un’intelligenza artificiale blocca le foto indesiderate di peni sui social network

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’emoji della melanzana (Getty Images) Una programmatrice ha sviluppatoin grado di individuare ed eliminare lediricevuti in chat senza il consenso del destinatario. Le interazioni non consensuali sul web sono una delle armi preferite da alcuni molestatori per colpire le loro vittime. Un commento, un messaggio offensivo o un cyber-flash non richiesto in attesa nella casella della posta in arrivo, sono forme di molestie che fin troppi sconosciuti inviano sfruttando l’anonimato del web. Dopo l’ennesimaindesiderata di un pene trovata nei suoi direct message di Twitter, la programmatrice Kelsey Bressler ha deciso di agire per evitare di incappare nuovamente nella spiacevole situazione. https://twitter.com/raeBress/status/1167864845758107648 ShowMe il profilo Twitter aperto per testare l’IA a riconoscere le immagini diinviate ...

