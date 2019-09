Una operazione condotta a freddo | immotivata | solo per gestire potere

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La scissione adecisa da Matteo Renzi rispetto a quel Partito Democratico dal quale non risulta avere differenze sostanziali di vedute, e dopo aver contribuito alla nascita del secondo Governo Conte - nel quale l’ex Presidente del Consiglio ha potuto inserire alcune caselle importanti - porta alla nascita di nuovi Gruppi parlamentari, che tenteranno una verache possiamo definire di “finanza politica”.Con questa espressione s’intende dire che, come la finanza non crea ricchezza, ma gestione dei mezzi finanziari, così la mossa di Renzi non ha come scopo quello di creare ricchezza politica ma gestione del. Appare, infatti, evidente che le conseguenze della scelta di Renzi si avvertiranno immediatamente nel gruppo di Forza Italia, in particolare al Senato dove molti senatori del gruppo sono ben lontani dalla becera ultradestra di ...

