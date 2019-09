Un leader dall' ego smisurato | convinto di essere più bravo dei compagni se ne va

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Di scissione in scissione. Nel giorno in cui Matteo Renzi ha ufficializzato l’addio al Pd, Tommaso Paradiso ha annunciato il suo abbandono ai Thegiornalisti. Solo un caso? Non proprio, secondo le ironiche teorie del popolo dei social, che hanno pronosticato per i due un futuro insieme. ”Renzi suonerà la batteria nel nuovo progetto solista di Tommaso Paradiso”, si legge sulla pagina di Hipster Democratici, che rende noto l’improbabile progetto musicale. “Ma quindi fonderanno insieme un partito?”, si chiede Fabio Canino. Ma quindi ho capito bene? @matteorenzi e #TommasoParadiso faranno un nuovo partito? #scissioni— Fabio Canino (@fabiocaninoreal) September 18, 2019 Impossibile per molti non notare le diverse similitudini nella parabola dei due ex frontman. “Un’egoe fortementedi ...

