Un gruppo di lavoratori di Whirlpool ha bloccato l’autostrada Napoli-Salerno per

Mafia : Palermo - protesta lavoratori ex gruppo Aiello (2) : (AdnKronos) - "Da tre anni aspettiamo le mensilità, il tfr e le competenze finali che spettano a un lavoratore – dice un operaio dell'ex Ati Group - Non è comprensibile che lo Stato ci tratti così. Abbiamo chiesto prestiti ai nostri fratelli, genitori, cugini e ora li dobbiamo restituire. Le somme c

Mafia : Palermo - protesta lavoratori ex gruppo Aiello : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Sit in di protesta questa mattina, davanti alla prefettura di Palermo, dei 140 lavoratori delle aziende confiscate del gruppo Aiello. Da tre anni, dalla data del licenziamento da parte dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, i lavoratori attendono il pagamento de

Mafia : Palermo - protesta lavoratori ex gruppo Aiello (2) : (AdnKronos) – “Da tre anni aspettiamo le mensilità, il tfr e le competenze finali che spettano a un lavoratore ‘ dice un operaio dell’ex Ati Group – Non è comprensibile che lo Stato ci tratti così. Abbiamo chiesto prestiti ai nostri fratelli, genitori, cugini e ora li dobbiamo restituire. Le somme ci servono per pagare i debiti contratti in questi tre anni. Lo Stato ha spostato il debito da noi ai nostri ...

Mafia : Palermo - protesta lavoratori ex gruppo Aiello : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – Sit in di protesta questa mattina, davanti alla prefettura di Palermo, dei 140 lavoratori delle aziende confiscate del gruppo Aiello. Da tre anni, dalla data del licenziamento da parte dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, i lavoratori attendono il pagamento dei loro stipendi, del tfr e degli oneri contributivi e previdenziali. Una delegazione sindacale è stata ricevuta a fine mattinata ...