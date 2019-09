UE | Berlusconi | Gentiloni guardiano degli interessi dell’Italia

Fonte : blogo

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il leader di Forza Italia Silvio, tornato quest'anno all'Europarlamento dopo quasi 18 anni di assenza, si è detto pronto a sostenere il nuovo commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo, così come faranno anche gli altri sette parlamentari di Forza Italia eletti a Strasburgo.Il motivo, secondo, è molto semplice: "Lo sosterremo perché sarà lì come presidente di una importante commissione, ma sarà anche il"."commissario commissariato" ma Prodi plaude: "Ruolo insperato e prestigioso per l'ltalia" (VIDEO)commissario commissariato? Il conferimento della delicata delega all’Economia nella nuova commissione L'ex premier è intervenuto anche sulla notizia del giorno, o meglio di ieri: la scissione dal PD di Matteo Renzi, che ...

