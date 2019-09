Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Oltre 5di utenti in tutta Italia utilizzavano piattaforme pirata televisive sul web per vedere canali a pagamento come Sky, Dazn,e Infinity. Un giro d'affari stimato in 60di euro, svelato dalla Procura della Repubblica di Napoli che ha già individuato 25 responsabili che operavano attraverso Xtreams Codes, idata da due cittadini greci

24notizieItalia : Tv pirate, frode in Ue da 60 milioni a danno di Sky, Mediaset e Netflix - fisco24_info : Tv pirate, frode in Ue da 60 milioni a danno di Sky, Mediaset e Netflix: Oltre 5 milioni di utenti in tutta Italia… -