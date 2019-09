Tv piratata, rischiano anche i clienti

Dopo lo smantellamento della rete che captava il segnale delle pay tv per rivenderlo illecitamente sul web,di essere indagatitutti coloro che hanno comprato i pacchetti tv piratati. Non solo: per loro potrebbe scattareuna multa da 2.500 a 25mila euro. E'quanto emerso dalla conferenza stampa al Comando generale GdF. Circa 600mila persone avrebbero inoltre perso il lavoro per le crisi aziendali dovute al calo dirivoltisi al sistema pirata smantellato nel blitz napoletano "Black IPTV".(Di mercoledì 18 settembre 2019)