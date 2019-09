Tv pirata online | Xtream Codes oscurata | rischio multe fino a 26mila euro per 700mila

Blitz contro le tv online pirata : in Italia coinvolti 5 milioni di utenti - saranno oscurati : Obiettivo della operazione internazionale della Polizia è smantellare e oscurare il fenomeno delle tv pirata online, le cosiddette IPTV, sistema che, convertendo il segnale analogico della pay tv, lo trasforma illegalmente in segnale web-digitale. In Italia sono coinvolti 5 milioni di utenti, che saranno ora oscurati.Continua a leggere