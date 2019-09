Tv pirata | in Italia coinvolti 5 milioni di utenti

Eclissi - l’operazione contro la tv pirata che coinvolge 5 milioni di italiani : Sono 5 milioni gli italiani toccati dall’operazione Eclissi che ha individuato i canali che convertono il segnale analogico delle pay tv in web-digitale e che quindi permettono di vedere i programmi criptati senza parare. Solo in Italia è un giro di affari da due milioni di euro al mese. Che cosa ha fatto la polizia? Ha individuato le sorgenti che convertono i segnali analogici delle pay tv in web-digitale. Fermate queste non potranno vedere i ...

Maxi operazione europea contro le tv pirata. Coinvolti 5 milioni di italiani : Un’operazione europea contro le tv pirata ha portato all’oscuramento delle IPTV, sistema che, convertendo il segnale analogico della pay tv, lo trasforma illegalmente in segnale web-digitale. L’operazione, battezzata “Eclissi”, ha portato all’individuazione e all’oscuramento del sistema che converte il segnale analogico della pay tv, trasformandolo illegalmente in segnale web-digitale.I numeri ...

Fate : The Winx Saga - al via le riprese della serie YA ispirata al cartone italiano : Le Fate italiane delle Winx iniziano a prendere vita pronte a diventare eroine in carne e ossa per gli spettatori Netflix presenti in oltre 190 paesi.Fate: The Winx Saga è il titolo della serie tv young adult (rivolta a un pubblico di giovani adulti) in live action realizzata dalla piattaforma di streaming e ispirata ai personaggi creati da Iginio Straffi. Annunciata a marzo del 2018, la produzione della serie è appena iniziata in Irlanda con ...

Carola Rackete in Parlamento - lo sfregio della Ue all'Italia : un premio alla comandante-pirata : Qualcuno, scherzando, ipotizzava per Carola Rackete un futuro immediato da candidata, da leader della sinistra che la ha eletta sua eroina. E chi scherzava, probabilmente, non sbagliava. L'ormai ex comandante di Sea Watch 3, la tedesca che ha calpestato le leggi italiane, farà infatti il suo esordio