Tre sorelle morte nel rogo | condannato all’ergastolo il responsabile

Roma - Tre sorelle morte nel camper in fiamme a Centocelle : Seferovic condannato a ergastolo : Serif Seferovic, accusato di omicidio per aver appiccato il rogo al camper di Centocelle in cui morirono le tre sorelle, Elisabeth, Francesca e Angelica Halilovic di 20, 8 e 4 anni, dovrà restare in galera per tutta la vita. A condannarlo all’ergastolo una sentenza emessa dalla III Corte d’Assise di Roma. Il 20enne è accusato anche di detenzione, porto, utilizzo da armi da guerra, e di incendio doloso. Per la stessa vicenda, nel ...