Traffico Roma del 18-09-2019 ore 17 | 30

(Di mercoledì 18 settembre 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULAREINTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA, DA OSTIENSE A TUSCOLANA; IN INTERNA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA CASSIA BIS E SALARIA, SUCCESSIVAMENTE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA-TERAMO. CODE A TRATTI PERINTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO PER LA A24. SEMPRE IN TANGEZIALE, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA ANCHE IN DIREZIONE STADIO, DA TIBURTINA A SALARIA. IN USCITA DA, CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIALE BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA DI MALAFEDE. PER LA STESSA CAUSA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ZONA LE RUGHE SU VIA DI BACCANELLO. CODE A TRATTI, PERINTENSO E LAVORI LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA ...

