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Traffico Roma del 18-09-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 18-09-2019 ore 10 | 30 CODE SULLA VIA AURELIA VERSO IL CENTRO  PER UN CONCORSO PUBBLICO IN SVOLGIMENTO  IN QUESTI GIORNI PRESSO IL ...

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Traffico Roma del 18-09-2019 ore 10:30 (Di mercoledì 18 settembre 2019) CODE SULLA VIA AURELIA VERSO IL CENTRO  PER UN CONCORSO PUBBLICO IN SVOLGIMENTO  IN QUESTI GIORNI PRESSO IL POLO CONGRESSUALE  IN VIA LOMBARDI. DUE ANCORA LE GIORNATE PER LE PROVE,  OGGI E DOMANI DALLE 8:30 ALLE 19, CODE SONO SEGNALATE SULL’AURELIA DALLO SV DEL RACCORDO ANULARE A GARBATELLA CHIUSA VIA FRANCESCO PASSINO ALL’ALTEZZA DI VIA FAUSTO VETTOR PER ALBERI CADUTI SULLA STRADA  PER INCIDENTE INVECE RALLENTAMENTI SU CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA MANFREDO CAMPERIO INCIDENTE CON CODE SU VIA PAPIRIA TRA LA PALMIRO TOGLIATTI E VIA CALPURNIO FIAMMA. IN ZONA PRENESTINA CHIUSO VIALE PARTENOPE ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO PER UN VEICOLO FERMO PER UN GUASTO ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA Roma NORD E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA; TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO NELLE DUE DIREZIONI  E TRA Roma SUD E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA   CODE SULL’INTERO  ...
Fonte : romadailynews

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Traffico Roma del 18-09-2019 ore 09:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 18-09-2019 ore 09:00  Roma Daily News

TRAFFICO INTENSO SUL GRA: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA A24 ROMA-TEARAMO E CODE A ...


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