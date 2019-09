Tonno affumicato | rischio di sindrome sgombroide | ecco il prodotto ritirato e il numero

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Scatta il ritiro in via precauzionale di un lotto diin tranci del marchio Top Quality Riunione. Il ritiro è avvenuto in seguito a un caso sospetto di. Si tratta delvenduto in confezioni da circa 2 chilogrammi e, come riporta ilfattoalimentare.it, il nu

fanpage : Allerta alimentare per cozze e tonno affumicato, il Ministero li ritira dai supermercati - Libero_official : Un tonno affumicato da evitare - infoitsalute : Cozze e tonno affumicato, lotti ritirati dai supermercati: rischio salmonella -