The Legend of Zelda | Link' s Awakening torna a mostrarsi nel trailer dedicato alla storia

The Legend of Bum-bo : il prequel di The Binding of Isaac è in arrivo a novembre : L'attesissimo prequel di The Binding of Isaac di Edmund McMillen, The Legend of Bum-bo, ha finalmente una data di uscita; Il gioco arriverà su Steam il 12 novembre.The Legend of Bum-bo, è stato rivelato inizialmente nel 2016. Il principale punto di differenza di Bum-bo con The Binding of Isaac è che il combattimento sarà a turni, un puzzle RPG a turni con livelli generati casualmente.Il trailer pubblicato per l'occasione ci mostra il titolo in ...

La modalità Chamber Dungeon di The Legend of Zelda : Link's Awakening si mostra in un video gameplay : Mentre poco tempo fa Nintendo ci ha offerto il primo sguardo a Shadow Link, che potrà essere evocato attraverso l'amiibo dedicato di The Legend of Zelda: Link's Awakening, ecco arrivare un nuovo video gameplay che si sofferma su un'altra caratteristica del gioco in arrivo su Switch.Nello specifico, IGN ha pubblicato un nuovo filmato di gioco della durata di 10 minuti focalizzato sulla modalità Chamber Dungeon.Come probabilmente saprete, in The ...

L'amiibo di The Legend of Zelda : Link's Awakening permetterà di evocare Shadow Link : Nintendo ci ha fornito il nostro primo sguardo a Shadow Link mentre insegue il nostro Link in un dungeon grazie all'adorabile amiibo dedicato.Usando L'amiibo, saremo in grado di aggiungere Shadow Link ai nostri dungeon per dare al gioco quel tocco di sfida in più. Una volta evocato, l'oscuro Shadow Link ci inseguirà fino a quando non lo sconfiggeremo.Il mese scorso abbiamo dato un'occhiata ad un'altra delle nuove entusiasmanti funzionalità del ...

League of Legends sarà a fianco di The Rock nello show televisivo HBO : Ballers è la nuova serie televisiva targata HBO, e vedrà niente meno che The Rock nei panni di un manager di giovani promesse dei Maiami Dolphins.Ebbene, in occasione della quinta ed ultima stagione dello show, l'eSport vestirà un ruolo di rilievo all'interno della trama. Infatti, come possiamo vedere anche dal trailer, Charles Greane, ex giocatore della NFL (interpretato da Omar Miller), vorrà a tutti i costi entrare a far parte di una squadra ...

Scopriamo il dungeon editor di The Legend of Zelda : Link's Awakening con un nuovo video : Il dungeon editor è una delle funzioni più attese dai fan di The Legend of Zelda: Link's Awakening, e Nintendo ha accontentato la curiosità di tutti pubblicando un interessante filmato di gioco nel quale viene mostrata proprio la sopracitata modalità.Come possiamo vedere, l'editor dei dungeon ci permette, proprio come dice il nome, di realizzare il nostro personalissimo dungeon assemblando insieme le stanze che abbiamo già affrontato, e quindi ...

The Legend of Dragoon : remaster all'orizzonte? : The Legend of Dragoon per chi non lo sapesse è un RPG uscito nel 1999 per PlayStation, e naturalmente per moltissimi videogiocatori questo titolo rappresenta il prima incontro con il loro genere videoludico preferito.Ebbene, una remaster di The Legend of Dragoon potrebbe essere all'orizzonte, e arriverebbe proprio da Bluepoint Games. La società, nota per lo più grazie all'ottimo lavoro svolto con Shadow of the Colossus, avrebbe cinguettato su ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening - 30 minuti di dungeon e boss mostrati alla Gamescom - svelate le dimensioni del gioco : Nintendo ha dedicato la sua presentazione pre-show durante la Gamescom ad una serie di giochi indie in arrivo su Switch, ma ha promesso inoltre nuovi filmati dei giochi che usciranno sulla console quest'anno. La compagnia ha infatti mostrato attraverso un video di gameplay, 30 minuti di The Legend of Zelda: Link's Awakening.Il nuovo filmato è incentrato sulla modalità dungeon creator presente nel gioco. Grazie a semplici funzioni visive sarete ...

The Legend of Zelda : Breath of the Wild è il titolo che ha venduto di più nella storia della serie negli USA : The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha ufficialmente superato Twilight Princess, diventando in via ufficiale il titolo della serie più venduto negli USA.Sebbene siano già in molti a definirlo un assoluto capolavoro fin dai primi tempi dal lancio, ora Zelda: Breath of the Wild è a tutti gli effetti il gioco di Zelda che ha riscosso il maggior successo negli Stati Uniti, superando le vendite di Twilight Princess ed entrando ulteriormente nella ...

The Initiative assume ex sviluppatori di Uncharted - Apex Legends - AnThem e Just Cause : Stando agli aggiornamenti dei profili su LinkedIn (tramite VGC), lo studio The Initiative ha assunto altre quattro persone che hanno lavorato su alcuni grandi giochi nel recente passato. Sean Slayback è entrato come Lead Systems Designer, Ryan Duffin è stato nominato Gameplay Animation Director, Ryan Trowbridge si è unito come Tech Art Director, mentre Justin Walters si è unito come Senior Environment Artist.Slayback era precedentemente un game ...