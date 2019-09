Terapie anti-diabete e farmaci innovativi | il controllo della glicemia è solo il punto di

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ilmellito di tipo 2 è una malattia cronica progressiva con alta prevalenza tra la popolazione adulta (oltre il 6 per cento). La malattia, spesso asintomatica all’inizio, è caratterizzata da un elevato rischio di sviluppare complicanze vascolari che hanno un forte e deleterio impatto sulla qualità di vita del paziente, oltre a ridurne l’aspettativa di vita. “Assicurare unmetabolico ottimale – spiega il professor Agostino Consoli, presidente elettoSocietà Italiana di Diabetologia (SID) – è certamente un fattore chiave per ridurre il rischio di sviluppare le complicanze, anche se fino a poco tempo fa, pur essendo stato indiscutibilmente dimostrato che controllare lariduce in maniera importante il rischio di sviluppo o di progressione delle complicanze micro-vascolari (retinopatia, nefropatia e neuropatia), non vi era evidenza solida che controllare la ...