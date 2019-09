Taylor Mega e il bacio a una ragazza ex volto di UeD Erika del GF è una furia | “Ora

Taylor Mega sta con Giorgia - Erica Piamonte tradita : “Vergogna!” : Taylor Mega bacia Giorgia Caldarulo: Erica Piamonte è stata tradita e sbotta sui social Riccardo Signoretti ha fatto scoppiare una vera e propria bomba sui social. Solo una settimana fa aveva rivelato a Pomeriggio 5 di essere in possesso di fotografie comprovanti la presunta relazione di Taylor Mega e Giorgia Caldarulo di Uomini e Donne. L’influencer ha più volte ribadito di non volerne ancora parlare, perchè non è certa di come può ...

Taylor Mega bacia Giorgia - Erica Piamonte furiosa : “Stavamo insieme” : Taylor Mega e Erica del Grande Fratello stavano insieme: la confessione dopo il bacio a Giorgia Caldarulo Le foto del bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne, hanno scatenato una vera e propria bufera. E nel gossip del giorno si è intromessa Erica Piamonte, concorrente dell’ultima […] L'articolo Taylor Mega bacia Giorgia, Erica Piamonte furiosa: “Stavamo insieme” ...

Erica Piamonte contro Taylor Mega : "Non ti fai schifo - non ti vergogni?!" (video) : Dopo la pubblicazione delle foto (al bacio) con Giorgia Caldarulo, Taylor Mega ha voluto registrare, una serie di Instagram Stories, per chiarire meglio tutta la vicenda e aspetti inediti legati alla propria bisessualità:prosegui la letturaErica Piamonte contro Taylor Mega: "Non ti fai schifo, non ti vergogni?!" (video) pubblicato su Gossipblog.it 17 settembre 2019 23:52.

“Ma sei davvero tu?”. Taylor Mega - la foto prima della chirurgia plastica è assurda : Taylor Mega è avuto un passato burrascoso, è lei stessa a dichiararlo, molto tranquillamente, tramite un posto social su Instagram. Non tutti lo sanno che durante questo passato buio, la bella Taylor ha avuto problemi di tossicodipendenza. La giovane influencer, del resto, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorarsi e piacersi di più. Nelle scorse ore la stessa Taylor ha pubblicato su Instagram una foto ...

Taylor Mega non svela la sua misteriosa relazione a causa dell'omofobia? : A distanza di qualche giorno dalla rivelazione della presunta relazione di Taylor Mega con una donna, la ragazza lascia un messaggio misterioso su Instagram che potrebbe essere la spiegazione del suo riserbo. Sono passati diversi giorni da quando Riccardo Signoretti, dal salotto di Pomeriggio5, ha rivelato che Taylor Mega starebbe frequentando una persona. Dalla sua reazione, è evidente che l'influencer avrebbe voluto tenere per sé questa ...

Taylor Mega risponde ai fan sono single da sei mesi : Taylor Mega è stata ospite di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque”,e a quanto pare avrebbe un nuovo amore, un ragazzo spagnolo stando a quanto rivelato da Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”, che sostiene di avere delle foto che immortalano la ragazza in compagnia di un giovane. Su “Instagram Stories”, Taylor Mega, rispondendo alle domande dei follower, ha spiegato: «sono single da sei mesi». E sulle presunte foto che Signoretti ...