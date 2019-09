Tassa sui contanti | regalo del governo alle banche Carte e bancomat | ecco quanto ci costa

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Se torna a pagare domani inle faccio volentieri lo sconto. Ovviamente, dice il ristoratore, le do lo scontrino, ma preferisco fare un favore a lei che: samiaccettare un pagamento con la carta di credito?” La risposta è nei documenti delleitaliane: può arrivare fino al 9% dell’importo a cui, però, bisogna aggiungere l’affitto del Pos, le spese una tantum ed eventuali manutenzioni. Da cinque anni è entrato in vigore l’obbligo di accettare, ma nonostante tutto le transazioni sono ferme al palo: in Italia, l’80% delle spese viene ancora regolato in, una dato che non ha eguali in tutta Europa. “La Ue, spiega un piccolo imprenditore che vuole restare anonimo, ha imposto un tettocommissione interbancarie, ma gli istituti italiani aggiungono costi su costi rendendo carissimo il rispetto della legge”. (Continua a ...

