Su Canale 5 ' Eurogames' con Ilary Blasi e Alvin | come funziona e cosa c' è da sapere

Su Canale 5 arriva Eurogames - il programma che piace a tutta la famiglia - : Trecento concorrenti, trenta squadre, un solo paese vincitore. Giovedì, in prima serata, debutta su Canale 5 Eurogames, la nuova grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Giochi senza frontiere Laura Rio Un programma per le famiglie, adatto ai bambini e ai nonni, Da guardare tutti insieme davanti alla tv. Da giovedì su Canale 5 va in onda Eurogames, riedizione in chiave moderna dell'antico Giochi senza frontiere ...

