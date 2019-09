Startup | la Silicon Savannah sta cambiando l’economia dell’Africa

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Sturtup Uganda (Crediti: Sturtup Africa Roadtrip) L’ecosistema delleafricane è attivo e prolifico. Se per gli eurocentrici ovalley-centrici l’Africa è un po’ ai margini dei radar, non è perché ha poco da offrire. Tutt’altro. Esistono zone specifiche contraddistinte dal tipico dinamismo degli esordi. Per questo l’associazione Tech Garage ha deciso di portare avanti anche durante l’estate che si è appena conclusa loAfrica roadtrip. È un progetto not-for-profit che predispone percorsi di training pere progetti d’impresa nei Paesiorientale. Mettendo in contatto gli ecosistemi imprenditoriali locali con quello italiano e coinvolgendo professionisti e organizzazioni. Dopo una prima edizione in Uganda, quella dello scorso anno in Kenya, quest’anno è tornato di nuovo in Uganda. Dove si sviluppa ...

StartupsBot : RT @ConsultFerrara: Un bando apposito per sfruttare le opportunità di #business per le #startup emiliano-romagnole in #Silicon Valley Dal 2… - ConsultFerrara : Un bando apposito per sfruttare le opportunità di #business per le #startup emiliano-romagnole in #Silicon Valley D… - InvestAustria : RT @KilometroRosso: #2ottobre al #kilometrorosso con @AUSTRIA_IN_IT @InvestAustria e Invest in #Carinzia, per discutere opportunità di coll… -