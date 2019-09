Stadio San Siro | Inter e Milan in Comune per discutere il progetto

“Il nuovo Stadio San Paolo è bello - ma i disservizi non sono scomparsi” : Due lettori abbonati al San Paolo in curva B scrivono a Repubblica Napoli. bello il nuovo stadio, dicono, ma i disservizi per i tifosi sono evidenti. Antonio Esposito e Mario Mellone lodano il colpo d’occhio regalato dal San Paolo tirato a lucido ma denunciano gli intoppi relativi alla possibilità introdotta dal Napoli di cedere l’abbonamento per cinque partite. “Un amico ha provato a trasferire il biglietto ad un altro amico, ma ...

Stadio Meazza - smacco per Beppe Sala : Milan e Inter bocciano il rilevamento di San Siro : Nulla da fare per il sindaco di Milano Beppe Sala: Inter e Milan hanno bocciato l'idea di rilevare San Siro dal Comune alla vigilia dell'incontro con i capigruppo presenti nel Consiglio comunale, in programma domani alle 16:00 a Palazzo Marino. A riportarlo è l'Ansa. L'ad dell'Inter Alessandro Anton

Calcio - Giuseppe Sala su San Siro : “Sono Milan e Inter che vogliono rinunciare allo Stadio e non il Comune” : Milan e Inter sempre più lontane da San Siro? Sembrerebbe di sì. Stando a quanto riportano le cronache, i due calcistici di Milano paiono sempre di più intenzionati a perseguire un progetto che non riguardi più l’attuale impianto meneghino. La Beneamata e i rossoneri vorrebbero infatti impegnarsi nella costruzione di un proprio stadio di proprietà, non volendo più usufruire della struttura citata e condividerla. Considerazioni confermate ...

San Siro - Milan e Inter dicono ‘no’ all’acquisto dello Stadio : Negli ambienti del calcio Milanese, continua a tenere banco la questione stadio. Milan e Inter, infatti, appaiono sempre più intenzionate a costruire un nuovo impianto che consenta loro di aumentare i ricavi, proprio come ha già fatto la Juventus diversi anni addietro con la costruzione dello J-Stadium (ora diventato Allianz Stadium). Come rivelato da Il Giornale, le due società meneghine avrebbero rifiutato “l’invito” del ...

Stadio Milan e Inter - il sindaco Sala : “San Siro è un monumento ma…” : “La mia posizione su San Siro e su un nuovo Stadio a Milano e’ chiara da sempre. Per me San Siro e’ la storia del calcio, e’ un monumento di Milano e quindi da qui bisognerebbe ripartire. Grazie alle spiegazioni di Milan e Inter, apparse oggi su alcuni quotidiani, e’ finalmente evidente a tutti che non e’ l’amministrazione comunale a volere rinunciare a San Siro; sono le societa’ calcistiche ...

Stadio San Paolo - un consigliere comunale del Pd : “intervenga la Corte dei Conti” : “Ho scritto personalmente ed inviero’ domani stesso la missiva alla Corte dei Conti perche’ intervenga quanto prima nella querelle infinita tra Comune di Napoli e Calcio Napoli diventata oramai insostenibile. Un’offesa al consiglio comunale di Napoli, un’offesa alle istituzioni, non basta nemmeno piu’ il voto sovrano dell’aula che ha dato pieno mandato alla giunta di sottoscrivere l’atto tra ...

San Siro - nel nuovo Stadio controlli hi-tech : nuovo San Siro sicurezza – Il nuovo stadio di Milan e Inter – i cui progetti rimasti in gara saranno svelati il 24 settembre – sarà all’avanguardia anche dal punto di vista della sicurezza. Come scrive “La Repubblica”, l’impianto sarà dotato di tutti gli ultimi ritrovati tecnologici in materia, a cominciare dal riconoscimento facciale. Il […] L'articolo San Siro, nel nuovo stadio controlli hi-tech è stato realizzato da Calcio e ...

Se la bellezza del San Paolo facesse venire la voglia di tornare allo Stadio : Lo stadio nuovo è bellissimo. Ha scritto un amico, poi lo ha scritto un altro, poi un altro e un altro ancora. Lo stadio nuovo è bellissimo, ripetiamo insieme. Lo hanno scritto amici che detestano questa presidenza, lo hanno scritto amici che amano questa presidenza. Lo hanno scritto amici tifosi del Napoli. Lo stadio nuovo è bellissimo, ripartiamo da qui. Ripartiamo dalla voglia che mi è venuta a me di trovarmi al San Paolo, in mezzo al nuovo, ...

L’archistar esclusa dalla corsa per il nuovo San Siro : “Sullo Stadio deve decidere il Comune” : Uno degli architetti esclusi dalla prima selezione operata da Milan e Inter sui progetti pervenuti per il nuovo San Siro non cista. Sullo stadio deve decidere il Comune, dice, che rappresenta i milanesi. Non può essere una questione privata. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi che i progetti per il nuovo stadio da quattro son stati ridotti a due. Uno dei due esclusi è lo studio di Stefano Boeri. E’ lui che commenta l’esclusione. Le ...

San Siro - la proposta del sindaco Sala a Inter e Milan : “Disponibile anche a vendere lo Stadio”. La via per uscire dallo stallo e salvare il Meazza : “Noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche questa ipotesi“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mette sul tavolo esplicitamente la possibilità che Inter e Milan possano comprare lo stadio Meazza per poi rimetterlo a nuovo. Una terza via, per provare a sbloccare uno stallo che ormai va avanti da tempo, con le due società di calcio che finora hanno sempre spinto per l’opzione di un impianto ...

Inter e Milan - il sindaco Sala : "San Siro è in vendita". Quanto costa lo Stadio : occasione unica : "Finora sul tavolo ci sono due ipotesi: un nuovo stadio a San Siro e un nuovo stadio a Sesto San Giovanni. Io metterei sul tavolo una terza opzione: siamo disponibili a cedere San Siro, qualora i club considerassero questa ipotesi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ai microfoni de La Gazzett

Caso San Paolo - Ancelotti rilancia : «Napoli merita Stadio all'altezza» : Alla vigilia del match Napoli-Sampdoria, e all'indomani della polemica sullo stato dei lavori negli spogliatoi dello stadio San Paolo, Carlo Ancelotti torna a parlare nella...

Stadio Milan - il sindaco Sala apre alla vendita di San Siro – VIDEO : Giuseppe Sala apre alla ipotesi di vendere lo Stadio di San Siro a Milan e Inter. Il sindaco di Milano, sollecitato dai giornalisti sulla vicenda del nuovo Stadio che le due società meneghine starebbero pensando di costruire a Sesto San Giovanni, ha messo sul piatto la disponibilità del Comune a trattare una eventuale cessione dello storico impianto. Queste le parole di Sala: “A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno Stadio ...

Stadio San Siro - il sindaco di Milano spiazza tutti : “siamo aperti alla possibilità di cedere il Meazza” : Il sindaco di Milano ha aperto alla possibilità di cedere San Siro, lasciando a Inter e Milan libera scelta su come muoversi Il sindaco di Milano Giuseppe Sala apre alla cessione dello Stadio Meazza, rivelandolo a margine del taglio del nastro del primo negozio Uniqlo in Italia. LaPresse/Mourad Balti Touati Una mossa che ha spiazzato i giornalisti presenti, considerando la querelle degli ultimi mesi relativa all’impianto milanese, ...