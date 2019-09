Stadio Meazza | smacco per Beppe Sala | Milan e Inter bocciano il rilevamento di San Siro

San Siro - la proposta del sindaco Sala a Inter e Milan : “Disponibile anche a vendere lo Stadio”. La via per uscire dallo stallo e salvare il Meazza : “Noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche questa ipotesi“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mette sul tavolo esplicitamente la possibilità che Inter e Milan possano comprare lo stadio Meazza per poi rimetterlo a nuovo. Una terza via, per provare a sbloccare uno stallo che ormai va avanti da tempo, con le due società di calcio che finora hanno sempre spinto per l’opzione di un impianto ...