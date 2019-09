Sperimentazione animale | l’annuncio degli Usa | “Eliminazione entro il 2035” “Ma non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Niente più sperimentazioni su cani, gatti o porcellini d’India, gli Stati Uniti dovranno usare altri metodi per testare nuovi prodotti chimici e pesticidi. Lo ha annunciato l’Epa, l’agenzia per la tutela dell’ambiente statunitense, che ha già tracciato la via: ridurre del 30% le sperimentazioni sui mammiferi per il 2025, eliminarle completamenteil 2035 e finanziare lo sviluppo di metodi di testing alternativi. L’Epa investirà 4,25 milioni di dollari sulle “New Approach Methods”, le nuove tecniche di simulazione al computer con intelligenza artificiale o colture cellulari per valutare la sicurezza delle sostanze chimiche senza testarle prima sugli animali. “Possiamo certificare i prodotti proteggendo la salute umana e dell’ambiente e usando scienza all’avanguardia ed eticamente corretta”, ha dichiarato l’Agenzia americana. Negli Usa la notizia ha rafforzato la polarizzazione tra ...

