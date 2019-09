Sondaggi politici Emg | elettori pentastellati contrari all’intesa col PD

Sondaggi politici Noto : il partito di Renzi raccoglie appena il 5% : Sondaggi politici Noto: il partito di Renzi raccoglie appena il 5% E’ la stagione del partito personale. Dopo Cambiamo di Giovanni Toti e Siamo Europei di Carlo Calenda, ieri Matteo Renzi ha annunciato la nascita di Italia Viva. Il Conte bis ha aperto una nuova stagione politica e l’ipotesi di un ritorno al proporzionale ha dato il via ad un rimescolamento generale che sembra essere solo all’inizio. Sondaggi politici ...

Sondaggi politici Ipsos : sale il gradimento nel governo e in Conte : Sondaggi politici Ipsos: sale il gradimento nel governo e in Conte I voti positivi nei confronti del governo giallo rosso sono cresciuti di due punti nell'ultima settimana salendo al 38%. A sostenerlo è l'ultimo Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera pubblicato il 14 settembre. Secondo la rilevazione elaborata dall'istituto diretto da Nando Pagnoncelli anche l'indice di gradimento è in rialzo dal 41 al 43%.

Sondaggi politici - il nuovo partito di Renzi non andrebbe oltre il 5% : Quanto vale il bacino di voti dell'ex segretario dem Matteo Renzi, che ieri sera ha annunciato la sua scissione dal Pd? Si interrogano i principali istituti di Sondaggi italiani, che lo fanno intorno al 5%, o addirittura sotto questa soglia. Si tratta di rilevazioni fatte negli ultimi mesi, in attesa dell'ufficializzazione del nome e del simbolo di questo nuovo soggetto politico.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : Lega in ripresa - perdita di consensi per PD e M5S : La seconda metà del mese di settembre si è aperta con i nuovi Sondaggi politici di SWG. Nel corso del consueto appuntamento con il TG La7 di lunedì 16 settembre sono state mostrate le intenzioni di voto ai partiti: in esse spicca la ripresa della Lega. In flessione i suoi principali rivali: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Dopo qualche settimana in cui il partito di Matteo Salvini era costantemente in perdita, viene stavolta registrata

Sondaggi politici/ Lega al 35% - M5s 19% : solo 39% fiducia per Governo Conte-bis : Sondaggi politici, le intenzioni di voto dopo il Governo Conte-bis: Lega tiene bene al 35%, M5s sotto il 20%. Bocciata la fiducia all'asse M5s-Pd-LeU

Sondaggi politici - italiani vogliono tornare al governo M5s-Lega : lo preferiscono a quello M5s-Pd : Un Sondaggio realizzato da Ipsos mostra come gli italiani preferiscano il precedente governo, quello composto da M5s e Lega, a quello attualmente a Palazzo Chigi, formato da M5s e Pd. Allo stesso tempo, la rilevazione evidenzia lo scarso gradimento dell'esecutivo appena nato e guidato da Giuseppe Conte.

Sondaggi politici - per il 42% degli elettori il Conte bis durerà solo pochi mesi : Secondo il Sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera le ipotesi sulla durata del governo fanno registrare un aumento di coloro che non sono in grado di esprimere un pronostico (da 17 a 22%), ma per la maggior parte degli elettori (lo pensa il 42%) durerà pochi mesi, al massimo un anno,

Sondaggi politici - con la nascita del governo M5s e Pd in calo : scarsa la fiducia nel Conte bis : Nella settimana in cui è ufficialmente nato il governo Conte bis, i due partiti che sono i principali azionisti di maggioranza - Movimento 5 Stelle e Partito Democratico - fanno segnare un calo nei Sondaggi. La rilevazione effettuata da Tecnè per l'agenzia Dire mostra anche una scarsa fiducia nel nuovo esecutivo.

Sondaggi politici Eumetra : Conte bis voluto dai poteri forti secondo 53% italiani : Sondaggi politici Eumetra: Conte bis voluto dai poteri forti secondo 53% italiani "Il governo Movimento 5 Stelle – Partito Democratico è stato voluto dai poteri forti". Matteo Salvini lo va ripetendo da quando l'accordo tra i giallo rossi ha scompaginato i suoi piani ed ha evitato un ritorno alle urne in autunno. secondo il leader della Lega il regista dell'operazione è stato il premier Conte "perché la

Sondaggi politici - Pd e M5S al governo piacciono agli elettori - soffre la Lega : Secondo la Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi, i due partiti della maggioranza giallo rossa, Pd e M5S, sono entrambi in crescita: il M5S guadagna 3,4 punti e va al 21%, mentre il Pd sale dello 0,8, e si porta al 22,5%. Emorragia di consensi per il Carroccio: è al 32,2%, e perde quindi 4,6 punti.

Sondaggi politici Emg : Lega resta primo partito e Pd secondo - il 48% non crede nel governo : Il governo sostenuto da partito Democratico e Movimento Cinque Stelle è pronto a dare inizio al difficile lavoro che l'attende, mentre Salvini continua ad evidenziare come si tratti di un esecutivo poco gradito agli italiani. Le affermazioni dell'ex ministro dell'Interno si basano su una constatazione ben precisa: è inspiegabile che un partito come la Lega, il più votato alle europee e accreditato di oltre il 30% dai Sondaggi, ad oggi sia

Sondaggi POLITICI/ Cdx unito batte Governo Pd-M5s : Salvini al 41% e Conte.. : Intenzioni di voto e SONDAGGI POLITICI: il nodo Europa per la Lega, al 33,3%,. Salvini al 41% ma resta problema unità Centrodestra vs il Governo Pd-M5s

Sondaggi politici Ipsos : Conte bis non piace al 54% degli italiani : Sondaggi politici Ipsos: Conte bis non piace al 54% degli italiani Meglio il governo giallo verde di quello giallo rosso. A sostenerlo è la maggioranza relativa degli intervistati (36%) in un Sondaggio Ipsos per Di Martedì del 10 settembre. Chi si schiera invece a favore del Conte bis è il 32% degli italiani mentre una percentuale uguale preferisce non esprimersi. Sondaggi politici Ipsos: Conte bis bocciato da 54% italiani La

