Sondaggi elettorali Tecnè | centrodestra unito batte alleanza Pd-M5S

Sondaggi elettorali - la Lega torna a crescere e raggiunge il 34% : in calo Pd e M5s : Il Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 del 16 settembre mette in luce la ripresa della Lega, che torna ad aumentare i suoi consensi. E stacca sempre più nettamente Pd e M5s: le due forze che compongono la nuova maggioranza, infatti, sono in calo di mezzo punto percentuale a testa. Cresce, in generale, il centrodestra.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Winpoll : Lega al 34% - M5S cala al 15 - 5% : Sondaggi elettorali Winpoll: Lega al 34%, M5S cala al 15,5% Il gradimento del governo giallo rosso e la possibile alleanza Movimento 5 Stelle – Pd allargata a livello regionale e locale sono i principali temi al centro dell’ultimo Sondaggio Winpoll per Il Sole 24 Ore realizzato tra 9 e il 12 settembre. Andiamo con ordine. Secondo l’indagine effettuata da Winpoll, il governo M5S-Pd raccoglie il favore del 43% degli ...

Sondaggi politici elettorali : Lega in ripresa - perdita di consensi per PD e M5S : La seconda metà del mese di settembre si è aperta con i nuovi Sondaggi politici di SWG. Nel corso del consueto appuntamento con il TG La7 di lunedì 16 settembre sono state mostrate le intenzioni di voto ai partiti: in esse spicca la ripresa della Lega. In flessione i suoi principali rivali: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Dopo qualche settimana in cui il partito di Matteo Salvini era costantemente in perdita, viene stavolta registrata ...

Sondaggi elettorali Swg - in ripresa Lega e Forza Italia : Sondaggi elettorali Swg, in ripresa Lega e Forza Italia Non sono positivi per la nuova maggioranza giallo-rossa gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg per La7 di Mentana. Sia il PD che il Movimento 5 Stelle che Sinistra risultano in discesa. Che sia già finita la luna di miele, già molto più limitata di quella dello scorso anno? È troppo presto per dirlo. Fatto sta che a risultare in ascesa sono proprio Lega e Forza Italia, le colonne ...

Sondaggi elettorali Tecnè : la Lega torna a crescere - giù M5S e Pd : Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega torna a crescere, giù M5S e Pd Non è passata nemmeno una settimana dalla fiducia ottenuta in Parlamento dal Conte bis che tutto è tornato come prima. Almeno leggendo i dati dell’ultimo Sondaggio Tecnè per l’Agenzia Dire realizzato il 12 settembre. Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in crescita Secondo la rilevazione, la Lega, dopo il crollo agostano, torna a crescere segnando un +0,6 rispetto ...

Sondaggi elettorali - la Lega torna a crescere : crollano i 5 Stelle - scivolano sotto il 16% : Un Sondaggio realizzato da Scenari politici-Winpoll per il Sole 24 Ore fa registrare un nuovo aumento dei consensi per la Lega di Matteo Salvini. Resta stabilmente al secondo posto il Pd, seppur nettamente staccato. In calo, invece, il Movimento 5 Stelle che si ferma al 15,5%. In crescita Fratelli d'Italia e La Sinistra.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 16 settembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 16 settembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali Demos : 54% preferiva voto al Conte bis : Sondaggi elettorali Demos: 54% preferiva voto al Conte bis Il Conte bis parte con un livello di fiducia più basso rispetto ai governi che lo hanno preceduto. A sostenerlo è un Sondaggio Demos per Repubblica del 14 settembre secondo cui il governo giallo rosso raccoglierebbe il 44% delle preferenze contro il 57% dell’esecutivo giallo verde quando iniziò la sua avventura. Sondaggi elettorali Demos: governo giallo rosso ...

Sondaggi elettorali - la Lega riprende quota : Carroccio in crescita - vola Fratelli d’Italia : Un Sondaggio elettorale realizzato da Termometro politico mostra un cambio di tendenza per la Lega: dopo settimane di perdita dei consensi il partito di Matteo Salvini torna a crescere e si avvicina nuovamente al 35%. Sempre nel centrodestra continua la scalata di Fratelli d'Italia, ora vicinissima all'8%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali TP - Lega sempre al livello delle europee - Conte bis nasce impopolare : Sondaggi elettorali TP, Lega sempre al livello delle europee, Conte bis nasce impopolare Le risposte di coloro che hanno partecipato al nostro Sondaggio online sono piuttosto chiare, questo governo giallo-rosso non ispira fiducia. Solo il 39% ne nutre, molta nel 10,8% dei casi, abbastanza nel 28,2%. La grande maggioranza di fiducia non ne ha, il 46,4% non ne ha nessuna, il 13,5% solo poca. È del resto questo un dato in linea con ...

Sondaggi elettorali EMG - Movimento 5 Stelle sempre sotto il 20% : Sondaggi elettorali EMG, Movimento 5 Stelle sempre sotto il 20% Anche per Emg come per altri istituti il governo Conte bis parte piuttosto impopolare tra gli elettori. Secondo l’istituto di Masia solo il 30% degli italiani avrebbe fiducia nella nuova maggioranza. Il 6% molta, e il 24% abbastanza. Il 22% ne ha poca, e il 26% nessuna fiducia. Nel complesso il 48% degli elettori avrebbe giudizi negativi D’altronde solo ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Lega - persi 4 - 5 punti dal 6 agosto : Sondaggi elettorali Demopolis: Lega, persi 4 punti dal 6 agosto Dall’apertura della crisi di governo ad oggi, la Lega avrebbe perso 4,5 punti percentuali di consenso, passando dal 37 al 32,5%. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio condotto tra il 9 e il 10 settembre dall’istituto Demopolis per la trasmissione tv Otto e Mezzo. Sondaggi elettorali Demopolis: il trend della Lega Fino al 6 agosto la crescita del Carroccio era ...

Sondaggi elettorali Noto-Euromedia : Lega giù - Pd e M5S in crescita : Sondaggi elettorali Noto-Euromedia: Lega giù, Pd e M5S in crescita Lega in calo e Pd e Movimento 5 Stelle in crescita. Questo in sintesi lo scenario elettorale fotografato dai Sondaggi Euromedia e Noto per Porta a Porta il 10 settembre. Sondaggi elettorali Noto-Euromedia: Lega in calo Il Carroccio viene sondato in perdita di due e quattro punti tra il 33,9 e il 34% rispetto al periodo pre crisi di governo. Sul Partito Democratico i ...