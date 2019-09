Sollevamento pesi | Mondiali 2019 | strepitosa nona piazza di Sergio Massidda nei 55kg con

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Inizia benissimo, con una super prestazione, il Mondiale diin corso di svolgimento a Pattaya, in Thailandia, per la Nazionale italiana. Esordio eccellente per, impegnato nel gruppo B dei: l’azzurro, Campione del Mondo Juniores e Campione del Mondo Youth, ha chiuso la gara inposizione. Più che il risultato però a brillare è la performance: per lui infatti è giunto il nuovo Record del Mondo Youth nell’esercizio dello strappo, con i 109 kg sollevati in seconda prova. A completare il tutto ci sono i 135 kg di slancio e i 244 di totale, entrambi record italiani. Successo che è andato ad Om Yun Chol con 294 kg (nuovo record del mondo di slancio e totale) davanti al kazako Igor Son con 266 ed al saudita Al Saleem con 265. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

