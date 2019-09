Sollevamento pesi | Mondiali 2019 | nei -45 kg femminili successo della turca Saziye Erdogan

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) A Pattaya, in Thailandia, aidi, si è svolta la finale della categoria di peso non olimpica dei -45 kg. Diciotto le atlete in gara undici nel Gruppo A e sette nel Gruppo B, senza azzurre al via: andiamo a scoprire chi ha conquistato nel medaglie iridate nello strappo, nello slancio, e, ovviamente, nel totale. Nel totalecon 169 kg, che precede la cubana Ludia M. Montero Ramos, seconda a 167 e l’indonesiana Lisa Setiawati, terza con 165. Ai piedi del podio la vietnamita Vuong Thi Huyen, quarta con 164, che precede la connazionale Khong My Phuong, quinta a quota 161. Sesta posizione per la venezuelana Rosielis Coromoto Quintana Mendoza con 157, davanti la filippina Mary Flor Diaz, settima a quota 156. Nello strappo si impone la turca Saziyecon 77 kg, che batte la cubana Ludia M. Montero Ramos, la ...

