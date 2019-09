Sicilia : Musumeci - 'gestione sana finanze Regione - inversione di tendenza' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "C'e' una gestione sana della finanza della Regione che ha mostrato una inversione di tendenza rispetto agli ultimi esercizi. Tre agenzie di rating - Standard and Poor's, Fitch e Moody's - hanno attestato la regolarità della gestione finanziaria del governo Musumeci":

Sicilia : Musumeci - ‘maggioranza all’Ars? Non me ne sono mai accorto’ : Palermo, 18 set. (Adnkronos) – “All’Ars ho una maggioranza? Ne prendo atto perché da quando sono stato eletto non me ne sono accorto”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. “Parlerei di coalizione di governo piu che di una maggioranza” ha aggiunto facendo appello alla “responsabilità di tutti i gruppi presenti in ...

Sicilia : Musumeci - ‘su conti Regione terrorismo psicologico’ : Palermo, 18 set. (Adnkronos) – “Questa conferenza stampa non era prevista ma ho letto notizie improntate al terrorismo psicologico e mi sono preoccupato. Credo che la politica debba essere improntata a un grande senso di responsabilità”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante una conferenza stampa sui conti della Regione convocata a Palazzo d’Orleans. Ieri, durante la seduta ...

Sicilia : situazione finanziaria Regione - Musumeci incontra la stampa : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Incontro con la stampa domani, mercoledì 17 settembre, del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dell’assessore all’Economia Gaetano Armao. Il governo illustrerà la situazione finanziaria della Regione dopo che oggi ha comunicato all’Ars la mancanza di copertura finanziaria per una legge di spesa. L’appuntamento è alle 11 a Palazzo d’Orleans.L'articolo ...

Sicilia : Lupo (Pd) - ‘Musumeci in Aula su attuazione programma governo’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “E’ arrivato il momento per il governo regionale di venire in Aula per ammettere il proprio fallimento confessando che la situazione economico-finanziaria della Regione non consente al parlamento Siciliano di votare nuovi impegni di spesa”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo. “Così come avevamo predetto l’iter del ddl collegato si è scontrato con la ...

Sicilia : Lo Curto (Udc) - ‘da governo Musumeci esame serio conti Regione’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Pieno rispetto per l’analisi preventiva avviata dal governo Musumeci sui conti e grande attenzione alla pesante eredità che ci ha lasciato il governo Crocetta. Dispiacciono non poco le affermazioni di Luca Sammartino, deputato di grande esperienza, al quale non possono sfuggire i disastri creati proprio da quel governo che rappresentava, seppur in modo critico, la sua parte politica”. ...

Sicilia - dal presidente Musumeci 14 milioni a 3 (minuscoli) borghi rurali costruiti dal fascismo : 200mila euro ogni abitante : La Regione Siciliana a corto di quattrini è riuscita a racimolare 14 milioni di euro per fare “rivivere” i borghi rurali degli anni Quaranta. Gli agglomerati, cioè, voluti da Benito Mussolini tra il 1939 e il 1943, ormai quasi o del tutto disabitati. È stato lo stesso governo di Nello Musumeci a darne notizia, con toni entusiastici. I soldi serviranno per riqualificare e valorizzare in particolare il Borgo Lupo, in provincia di Catania, il ...

Sicilia : domani ministro Provenzano incontra Musumeci : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – Visita a Palermo per il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano che domani, venerdì 13 settembre, incontrerà anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. L’esponente del governo sarà ricevuto dal governatore a Palazzo d’Orleans, alle 17. A seguire Musumeci e il ministro incontreranno i giornalisti.L'articolo Sicilia: domani ministro Provenzano incontra Musumeci sembra essere ...

Sicilia : Musumeci - ‘sotto esame contributo Fondazione Sciascia’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha disposto il riesame della documentazione inerente l’erogazione del contributo finanziario per l’anno 2018 (assegnato ai sensi della legge regionale 11/2010 – ex tabella H) alla Fondazione Leonardo Sciascia, con sede legale a Racalmuto.“La disposizione – si legge in una nota – si è resa necessaria a seguito di un ...