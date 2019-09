Si uccide ad Albenga | spari anche contro la badante | “Ferita mentre cercava di fermarlo”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La tragedia è accaduta in un’abitazione in via XXV Aprile ad(Savona). Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il settantottenne Salvatore Sorrentino ha impugnato un’arma perrsi e la suaè intervenuta per tentare di fermarlo. Ne è seguita una colluttazione durante la quale sono partiti due colpi che hanno ferito la donna.

