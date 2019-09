Si chiude il caso molestie sul set di The Rookie | Afton Williamson delusa e tradita dalla

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Con molta amarezza siilsul set di The. All'inizio dell'estate,ha annunciato il suo addio al cast, raccontando di essere stata vittima di aggressioni e bullismo dietro le quinte della serie ABC. Il terribile episodio ha costretto l'attrice a lasciare lo show, che era appena stato rinnovato per una seconda stagione. Dopo lunghe settimane di indagini, la Entertainment One (eOne), casa di produzione di The, ha dichiarato la chiusura del, affermando di non aver trovato alcuna prova concreta per convalidare la sua denuncia: A seguito di un'indagine interna, abbiamo concluso che le persone identificate nelle accuse della sig.ranon si sono comportati in alcun modo illegale e non hanno dimostrato comportamenti inappropriati per il luogo di lavoro. "Si è inoltre concluso che i produttori esecutivi, incluso lo showrunner ...

