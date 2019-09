Shock alle porte di Roma | muore schiacciato sotto peso del suo trattore

Ginnastica artistica - l’Italia si sveglia alle 5.30 per gareggiare ai Mondiali! Lo Shock della gara alle 9.00 e tutte le difficoltà delle Fate : Alzarsi alle 5.30 per disputare un Mondiale. Questo è quello che succederà all’Italia tra tre settimane, le azzurre dovranno svegliarsi prima dell’alba il prossimo sabato 5 ottobre per poter disputare le qualificazioni della rassegna iridata di Ginnastica artistica che tra l’altro metteranno in palio anche nove pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il sorteggio non è stato per nulla favorevole nei confronti delle ragazze del DT ...

Shock Jerome Boateng - dal possibile approdo alla Juventus alle accuse della ex compagna : Clamorose accuse nei confronti di Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco vicino alla Juventus nelle ultime ore di mercato. La conferma arriva da un portavoce del pubblico ministero di Monaco di Baviera a Suddeutsche Zeitung. Il calciatore è accusato di lesioni fisiche ai danni dell’ex compagna, avvenute in due circostanze: nell’autunno del 2018 e nel febbraio del 2019. Boateng resta in attesa di ulteriori accertamenti e ...

Nuovo video Shock mostra la realtà dei macelli italiani : “più di 140mila cittadini italiani dicono basta” [GALLERY] : Animal Equality rilascia Nuovo materiale video che ha per oggetto la macellazione dei maiali, una testimonianza che mostra che, nonostante lo stallo politico, è urgente una riforma legislativa richiesta ormai da più di 140 mila cittadini italiani Le immagini, ottenute tramite informatori, mostrano quello che avviene durante la macellazione dei maiali, una procedura spesso compiuta senza rispetto delle norme, in particolare quelle relative allo ...

Mondo dell’atletica sotto Shock : atleta muore a 25 anni - stroncata da un malore durante l’allenamento : stroncata da un malore mentre si allenava per qualificarsi a Tokyo 2020: l’atletica piange la scomparsa della russa Margarita Plavunova Tragedia nel Mondo dell’atletica: è morta a soli 25 anni l’atleta Margarita Plavunova. La russa, specialista nel salto con gli ostacoli e con un passato da modella è stata stroncata oggi da un malore durante un allenamento: Plavunova è crollata sul ciglio della strada mentre faceva ...

La foto Shock di Hjorth ci dice che la pena non può cominciare dalle indagini : (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo credit should read VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images) Cinque minuti o due giorni, il punto non cambia. Quando si è sotto la custodia dello Stato, non si dovrebbe essere sottoposti a trattamenti che si spingano al di là di quanto previsto dalle leggi. L’immagine che ritrae il 18enne Gabriel Christian Natale-Hjorth seduto su una poltrona di un ufficio della caserma del reparto investigativo di via In Selci a ...

India - meteorite precipita nelle campagne di Mahadeva : contadini sotto Shock. Le FOTO della roccia spaziale [GALLERY] : Un gruppo di contadini Indiani dello Stato del Bihar (est) e’ sotto shock dopo aver visto cadere dal cielo una palla di fuoco, che ha scavato un buco di un metro e mezzo nella risaia dove lavoravano. Stupore e paura sono le reazioni dei testimoni dell’insolita scena, accaduta nel villaggio di Mahadeva, nel distretto di Madhubani. I residenti hanno riferito ai media Indiani di “un oggetto delle dimensioni di un pallone da calcio ...

Tour de France – Interrotta la 19ª tappa : frana anche il terreno - le condizioni Shock del percorso [GALLERY] : Violenta grandinata al Tour de France e frana anche il terreno! Le foto delle condizioni shock del percorso della 19ª tappa E’ stata Interrotta a causa di una violenta grandinata la 19ª tappa del Tour de France, a circa 25km dal traguardo di Tignes. Gli organizzatori sono stati costretti a fermare i ciclisti, mentre Egan Bernal si trovava in solitaria in testa alla corsa, decidendo di considerare validi i tempi presi in cima ...