Share Now continua la sua crescita e registra a Roma un aumento dei noleggi del 25%

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019)NOW, il più grande servizio di carsharing free-floating in Europa nato dall’unione di car2go e DriveNow,la suasia a livello internazionale che locale. Nell’ultimo anno, sono, infatti, cresciuti del 25% i clienti su scala globale, raggiungendo quota 4,2 milioni di utenti totali. Anche a livello locale, sono tanti i traguardi raggiunti daNOW nei primi otto mesi dell’anno: da gennaio ad agosto 2019, infatti, asono già stati effettuati un milione di, con unadel 25% rispetto allo stesso periodo del 2018. Anche la distanza percorsa dai clientini a bordo dei veicoliNOW, tra gennaio ed agosto 2019, ha visto unadel 30%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (da 5,8 milioni dei primi otto mesi del 2018 a 7,6 milioni dello stesso periodo nel 2019). Lo sviluppo dinamico nella capitale italiana si riflette ...

