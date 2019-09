Serie A | operazione Eclissi contro la pirateria | le dichiarazioni del presidente Miccichè

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Desidero complimentarmi con le forze dell’ordine per questasenza precedenti. Laè una piaga che drena risorse altrimenti investite e alimenta circuiti malavitosi. Solo in Italia i danni economici e di impiego superano il miliardo di euro. La LegaA ha stanziato dei fondi per combattere questo fenomeno criminale e il nostro obiettivo è quello di ridurre sensibilmente il numero dei pirati già in questo campionato, fino ad azzerare nel breve periodo la trasmissione illegale dei flussi audiovisivi. Operazioni come quella di oggi ci dimostrano che siamo sulla strada giusta – ha dichiarato ildella LegaA Gaetano-. Siamo certi che questo sia il primo grande passo di unadi importanti operazioni e posso assicurare che la LegaA non farà mai mancare il suo supporto e la sua collaborazione”. “E’ un’ottima notizia per il ...

