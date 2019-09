Serie A | le ultime dai campi | ancora out Nainggolan | novità al Genoa | si ferma Barillà

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Alcune squadre in campo per la giornata di Champions League ed Europa League, altre invece pensano già alla prossima giornata delonato diA, un turno che si preannuncia scoppiettante. Ecco ledai, importanti indicazioni dagli allenamenti. NAPOLI – Grande entusiasmo in casa Napoli dopo il successo nella sfida di Champions League contro il Liverpool. Squadra divisa in due gruppi, chiusura con esercitazioni di cross e tiri in porta. Tonelli prosegue nella sua tabella personalizzata. CAGLIARI –out, il belga oggi ha proseguito con il lavoro personalizzato dopo il fastidio muscolare al polpaccio sinistro lamentato la scorsa settimana. Gli indiziati a lasciare il posto nell’undici titolare sono Cacciatore e Castro, scaldano i motori sia Pinna in difesa che Birsa sulla trequarti.– Andreazzoli prepara il ...

OptaPaolo : 6 - Dries #Mertens ha segnato in tutte le sue ultime 6 gare casalinghe in campionato, l'ultimo giocatore a ruscirci… - CalcioWeb : #SerieA, le ultime dai campi: ancora out #Nainggolan, novità al Genoa, si ferma #Barillà - zazoomnews : Rosy Abate – La seconda serie – Anticipazioni foto e trama puntate. - #Abate #seconda #serie #Anticipazioni -