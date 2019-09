Sei una moglie nervosa? La salute di tuo marito ne beneficia

Pomeriggio Cinque - d’Urso a un’opinionista : “Sei una cre*ina!” : Guendalina Tavassi a Pomeriggio 5 sulla gaffe commessa: “Non è colpa mia” Guendalina Tavassi, in questi giorni, ha fatto molto discutere sui social per aver sbagliato il giorno dell’inizio scolastico di suo figlio, portandolo a scuola inutilmente. Una news che non è passata inosservata agli occhi attenti di Barbara d’Urso, la quale oggi l’ha voluta in collegamento da Roma per parlare di tutta questa faccenda. ...

L'oroscopo del giorno 19 settembre - ultimi Sei segni : Acquario tra i fortunati di giovedì : L'oroscopo del giorno 19 settembre 2019 annuncia il magico ed esaltante ingresso della Luna nel campo dei Gemelli. È proprio quello che ci voleva per ultimare presto e bene eventuali preparativi soprattutto in vista del prossimo weekend. Sotto esame in questo contesto la giornata di giovedì messa 'sotto-sopra' di proposito a vantaggio dei sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Vediamo allora di anticipare qualcosa in merito a ...

"Non Sei una vera italiana". Turista milanese offende la cameriera - il b&b lo caccia : Allusioni e frasi razziste nei confronti di una ragazza italiana, di origini ghanesi, dipendente della sua struttura. Sono queste le motivazioni che hanno spinto la responsabile di un b&b di Palermo, Barbara Alongi, a cacciare un Turista milanese che stava trascorrendo lì le sue vacanze. La responsabile ha raccontato l’episodio tramite un post sulla pagina Facebook del b&b, in cui si è rivolta direttamente al ...

Chef Rubio attacca Matteo Salvini : “Sfrutti una bambina per i tuoi scopi - Sei un uomo spregevole” : Non è piaciuta a Chef Rubio la mossa di Matteo Salvini di far salire sul palco la piccola Greta, indicata come una tra le bimbe protagoniste dei fatti di Bibbiano. Il cuoco di "Camionisti in trattoria" in un tweet esprime il suo profondo sdegno verso il leader leghista: "Sei una persona spregevole".Continua a leggere

"Sei terrona e mafiosa". Insulti - botte e insulti a una siciliana a Forlì : La segretaria di una scuola media di Forlì di origini siciliane ha denunciato di essere stata insultata per le sue origini e picchiata da una coppia di vicini di casa in seguito ad una lite sul posto auto condominiale.L’episodio risale al 26 agosto scorso quando Ilde Cascio, 53enne di Terrasini, in provincia di Palermo, ma da tempo trasferita in Emilia Romagna con il figlio, scrive su Facebook: “Oggi ho subito la più ...

Nadia Toffa - il ricordo di Barbara d'Urso/ "Grazie di tutto - Sei una grande gnocca!" : Barbara d'Urso ricorda Nadia Toffa ad un mese esatto dalla sua morte, nell'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5: 'Grazie di tutto!'.

Tragedia in crociera : sviene e cade da una scala della nave - muore dopo Sei giorni d’agonia : Matteo Sartori, 33anne nato a Piove di Sacco e residente a Fossò, si era tagliato ad una dito durante la cena. Mentre stava raggiungendo la stanza per medicarsi è caduto battendo la testa. Il trauma cranico non gli ha dato scampo. La sua famiglia ha deciso di donare gli organi del ragazzo.Continua a leggere

“Sei una insensibile!”. Karina Cascella - esplode la rabbia contro il volto tv. Una vera furia : Non ha mai creduto nel tanto paventato amore che Ambra Lombardo diceva di provare quando Kikò Nalli era ancora nella casa del Grande Fratello 16 e lo ha sempre detto. Non poteva quindi che tornare alla carica in queste ore dopo la notizia della crisi tra i due. Dopo le indiscrezioni del direttore Riccardo Signoretti, soltanto ieri notte sono arrivate le conferme dei due interessati. Oggi però la notizia, che si è ormai diffusa, ha indispettito i ...

“Sei una put**”. Emma Muscat - insulti choc. Solo perché beccata con ‘quello’ di Uomini e Donne : Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme. L’ex Madre Natura e il cantante del duo Benji e Fede sono stati paparazzati insieme a Ibiza. Sguardi complici, sorrisi e tenerezze, sembra che fra i due sia tornato finalmente il sereno. Poco più di un mese fa Paola aveva annunciato l’addio all’artista, dopo un anno d’amore e tanti progetti. Una rottura che era arrivata all’improvviso e dietro la quale, secondo i fan, si nascondevano ...

“Sei una put**”. Emma Muscat - insulti choc. Solo perché beccata con ‘quello’ di Uomini e Donne : Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme. L’ex Madre Natura e il cantante del duo Benji e Fede sono stati paparazzati insieme a Ibiza. Sguardi complici, sorrisi e tenerezze, sembra che fra i due sia tornato finalmente il sereno.--Poco più di un mese fa Paola aveva annunciato l’addio all’artista, dopo un anno d’amore e tanti progetti. Una rottura che era arrivata all’improvviso e dietro la quale, secondo i fan, si nascondevano ...

Uomo fa una fine orribile - muore soffocato da una montagna di fagioli alta Sei metri : Un operaio ha fatto una fine orribile, è morto soffocato sotto diverse tonnellate di legumi. La morte assurda si è consumata alla periferia di una piccola città in Colorado. L’Uomo stava lavorando in un deposito di legumi e per cause in via di accertamento da parte della Polizia del posto, è rimasto intrappolato sotto una montagna di fagioli alta oltre 6 metri. I soccorritori sono arrivati subito sul posto ma per tirare fuori l’Uomo ...

Tweet del Napoli per Lozano – “Così Sei entrato per dare una mano… molto bene Chucky” : La SSC Napoli elogia l’attaccante Hirving Lozano su Twitter per il suo apporto nella sfida di ieri tra USA e Messico. El Chucky è entrato dalla panchina proprio come nel suo esordio con gol in casa della Juventus “Así que ingresaste y diste una asistencia….muy bien Chucky”. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Y2Op813EUn — Oficial SSC Napoli (@sscNapoliES) September 7, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

L'oroscopo di sabato 7 settembre - primi Sei segni : Gemelli e Cancro fortunati in amore : L'oroscopo di domani sabato 7 settembre 2019 è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al probabile andamento di questo inizio weekend. Pronti a togliere il velo al sesto giorno di questa prima settimana del mese? Bene, prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione ci sentiamo in dovere di evidenziare alcune novità interessanti l'Astrologia del momento. In primissimo piano il quartetto astrale ...

Bimbo di Sei anni muore schiacciato da una cisterna nel Salernitano : La tragedia a Montesano della Marcellana, un paesino nel Vallo di Diano. La salma del piccolo è stata posta sotto sequestro