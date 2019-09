Sebastian Vettel F1 | GP Singapore 2019 | “Amo questa pista | ci giocheremo le nostre carte”

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel a rischio squalifica! Con un’altra penalità dovrà saltare un Gran Premio : Sebastian Vettel si prepara per il Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno, un appuntamento che per il tedesco avrà valore duplice. In primo luogo dovrà riscattarsi dopo una stagione opaca ed il gravissimo errore di Monza, inoltre dovrà fare particolare attenzione a come si comporterà tra i muretti di Marina Bay. Per quale motivo? Il contatto con il canadese Lance Stroll dopo il testa-coda alla variante Ascari è costato a caro prezzo per ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel relegato al ruolo di secondo pilota. E non ha dimenticato lo sgarbo di Leclerc a Monza… : Leclerc come Schumacher, Senna e Prost. Dopo il GP d’Italia la “Charles-Mania” è esplosa. Il trionfo del monegasco nell’ultimo round iridato in F1 ha posto il 21enne del Principato in una posizione di primo piano nel Circus e in Ferrari. La doppietta Spa-Monza, infatti, ha fatto schizzare verso l’alto le quotazioni del giovane racing driver del Cavallino Rampante negli equilibri della scuderia di Maranello. La prova ...

F1 - Gerhard Berger : “A Sebastian Vettel manca l’istinto assassino di Charles Leclerc” : Il risultato di Monza è stato uno dei più deludenti di Sebastian Vettel da quanto è in Ferrari. Nel GP d’Italia 2019 di F1 il pilota tedesco ha commesso un errore imperdonabile, che ha distrutto di fatto la sua gara, chiusa con un 13° posto che è ben al di sotto delle aspettative, considerando ciò che ha saputo fare negli ultimi anni. Oltre a ciò c’è stato poi il confronto impietoso con Charles Leclerc, che si è andato invece a prendere una ...

F1 - Helmut Marko allontana l’ipotesi di un passaggio di Sebastian Vettel alla Red Bull : “Non ci interessa” : Nel GP d’Italia 2019 di F1 Sebastian Vettel ha vissuto la gara probabilmente più difficile da quando è in Ferrari. Sul circuito di Monza, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc volava verso il trionfo, il pilota tedesco ha commesso un gravissimo errore, che ha compromesso la sua prova e lo ha visto tagliare il traguardo solamente in 13ma posizione, fuori quindi dalla zona punti. Dopo l’ennesima prestazione sotto le aspettative, sono così ...

VIDEO Leo Turrini su Sebastian Vettel : “È il momento più difficile della sua carriera - deve reagire da solo” : Domenica di Monza da dimenticare al più presto per il quattro volte Campione del Mondo di Formula 1 Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari si è reso protagonista di un Gran Premio d’Italia 2019 disastroso, in cui ha addirittura tagliato il traguardo fuori dalla zona punti a causa di un errore molto grave commesso nelle prime fasi della corsa alla Variante Ascari. Per il pilota teutonico si tratta dell’ennesima controprestazione ...

VIDEO Incidente Sebastian Vettel - lo scontro con Stroll visto dall’on-board : Una giornata nera, nerissima per Sebastian Vettel. Il tedesco sperava di rilanciarsi a Monza, dopo un periodo non propriamente scintillante, ma tutto è svanito già nel corso del sesto giro del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno con un errore alla variante Ascari che ha fatto da preludio ad un secondo passo falso, con il rientro in pista con contatto con Lance Stroll che ha portato a 10 secondi di penalizzazione per il tedesco. ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : “Deluso dalla mia prestazione in gara” : Amareggiato e con poca voglia di parlare. E’ una brutta giornata per Sebastian Vettel quella di Monza. E’ il GP d’Italia della negatività completa per lui: errore marchiano alla variante Ascari, 13° (doppiato) e vittoria del compagno di squadra Charles Leclerc. Notte fonda per lui e nessuna giustificazione davanti ai microfoni: “Deluso dalla mia prestazione“, le parole in sintesi di Seb, che vede perdere sempre di ...

F1 - GP Italia 2019 : nessuna sanzione per Sebastian Vettel - confermata la griglia di partenza : Tanto rumore per nulla? Sicuramente sì. Le qualifiche più incredibili della storia della F1 sono andate in scena quest’oggi a Monza (Italia), sede del 14° round del Mondiale 2019 di F1. La pole position è andata a Charles Leclerc ma il suo darsi è stato fortemente influenzato dall’agire dei piloti nel Q3, autori di una melina sul tracciato brianzolo per non offrire la scia ai rivali. Ecco che nell’ultimo tentativo, al di là del ...

F1 - GP Italia 2019 : Sebastian Vettel sotto investigazione per aver oltrepassato la linea bianca in Parabolica : Un sabato a dir poco turbolento quello delle qualifiche del GP d’Italia, 14esima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza l’evoluzione del Q3, premiante Charles Leclerc, ha destato perplessità per la melina sul tracciato brianzolo. I piloti, infatti, si sono resi responsabili di un comportamento decisamente al limite per non offrire la scia ai rivali e procedendo a velocità limitata. Hanno pagato dazio le due Mercedes ...

Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : “Buon risultato per il team - vedremo cosa fare domani” : Le qualifiche del GP d’Italia di F1 hanno visto un ultimo giro pazzesco, in cui tutti i piloti, tranne Leclerc e Sainz, hanno preso la bandiera a scacchi prima di iniziare l’ultimo tentativo. Il primo dei beffati è stato il ferrarista Sebastian Vettel, che così si è dovuto accontentare della quarta piazzola domani al via. Queste le dichiarazioni del tedesco a Sky Sport. Sull’ultimo giro ed i sorpassi con Leclerc: “Lui ...

F1 - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Sebastian Vettel precede di un soffio Verstappen e Leclerc - le Mercedes si nascondono : Sebastian Vettel, dopo un periodo non troppo entusiasmante del suo campionato, risponde al suo lanciatissimo compagno di scuderia e chiude al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019. Il tedesco, dopo il poco soddisfacente weekend di Spa-Francorchamps, cerca di scuotersi sulla pista di casa della scuderia di Maranello, stampando il miglior tempo davanti a Charles Leclerc, ma le Mercedes impressionano sia sul ...

VIDEO F1 - GP Monza 2019. Sebastian Vettel : “Giornata positiva ma domani vedremo altri tempi” : Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre a Monza. Il pilota della Ferrari ha pagato dazio da Charles Leclerc ma annuncia battaglia per le qualifiche di domani: “E’ stata una buona giornata, è andata bene e la macchina va ma penso che domani ci saranno dei tempi diversi e sarà ancora più difficile. Una Mercedes così veloce non è una ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Ho le palle ma nessuna è di cristallo”. La battuta del ferrarista al GP d’Italia : “Io ho le palle, ma messuna è di cristallo“. Questa è la battuta esilarante con cui Sebastian Vettel ha risposto alla domanda di un giornalista che gli chiedeva una previsione in vista delle qualifiche e della gara del GP d’Italia che si correrà nel weekend a Monza. Il pilota della Ferrari non ha doti divinatorie e con un sorriso ha stemperato la tensione a Monza dove andrà a caccia della vittoria dopo un anno di astinenza. Di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : “Il mio giro non è perfetto - possiamo migliorare” : Sebastian Vettel ha assistito da vicino al dominio del compagno di squadra Charles Leclerc nelle prove libere del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa a Monza. Il pilota della Ferrari ha concluso la FP2 a due decimi dal monegasco, il suo passo al volante della Rossa non è eguale a quello del vincitore di Spa ma il tedesco ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco in qualifica e puntare a un risultato di lusso ...