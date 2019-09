Sciopero per il clima | Fioramonti | “Bellissima iniziativa Collaborazione con scuole e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Noi venerdì 27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno alla manifestazione per l’ambiente. Io la considero una bellissima, è in realtà la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”.Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Lorenzoa margine della presentazione della Notte europea della Ricerca al Miur. “Qui al ministero lanceremo un banner che verrà messo sulla facciata del palazzo per raccontare la nostra dedizione alla lotta fattiva contro i cambiamentitici. Vorremmo utilizzare la scuola, l’università e la ricerca per una missione collettiva dicontro i cambiamentitici. Inoltre ospiteremo numeroseal Miur per raccontare i loro progetti di transizione ecologica, di efficientemente energetico e tutto ciò che ha a che vedere con la tutela e la salvaguardia ...

