Sciopero dell' associazione nazionale Commercialisti di Ragusa

Sciopero delle autoscuole - oggi un esame su due salta : Valentina Dardari La protesta è stata indetta contro l’aumento dell’Iva al 22% sulle patenti. oggi saranno 3,500 le scuole guida che incroceranno le braccia Giornata difficile quella di oggi per coloro che avevano programmato l’esame per ottenere la tanto sospirata patente. oggi, martedì 18 settembre, è stato infatti indetto uno Sciopero delle autoscuole aderenti all’iniziativa, per protestare contro l’aumento dell’Iva al 22% per le ...

Autoscuole in Sciopero contro l’introduzione dell’Iva al 22%. Unasca : “La politica eviti la retroattività” : Le Autoscuole vanno in sciopero. Mercoledì sospenderanno le lezioni e le loro attività, così come il 50% degli esami di guida previsti nelle Autoscuole associate, per protestare contro l’introduzione dell’Iva al 22 per cento sulle patenti e il recupero retroattivo dell’imposta su tutti i corsi già effettuati sino al 2014. Un cambio di marcia sul regime fiscale deciso dall’Agenzia delle Entrate. La Risoluzione 79 del 2 settembre scorso ha ...

Sciopero trasporti publici - soddisfazione della Filt Cgil per forte adesione dei lavoratori : Pescara - La Filt Cgil esprime grande soddisfazione per la forte adesione dei lavoratori allo Sciopero di 4 ore indetto contro la politica regionale dei trasporti. Nonostante alcuni deprecabili comportamenti antisindacali da parte di talune aziende con l’obiettivo di far fallire lo Sciopero, la mobilitazione indetta dalla Filt Cgil e che ha visto il coinvolgimento degli oltre duemila addetti che operano nel trasporto pubblico locale, ha fatto ...

Sciopero dei trasporti pubblici - le motivazione dell'astensione il 16 settembre : Pescara - Il trasporto pubblico in Abruzzo si ferma per 4 ore lunedì 16 settembre, numerose sono le motivazioni che costringono gli autoferrotranvieri allo Sciopero ed a manifestare contro la politica dei trasporti della Giunta Regionale sono le seguenti Sub affidamenti autolinee e assenza delle garanzie sull’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri Ritardo sull’attuazione dei vincoli in tema di aggiudicazione delle linee TPL con relativa ...

Scuola di Ivrea impedisce accesso a bambini non vaccinati : mamma avvia Sciopero della fame : In una Scuola materna di Ivrea, nella città metropolitana di Torino, è intervenuta la Polizia in borghese per impedire l'accesso in classe ad alcuni bambini che risultavano non vaccinati. Una delle mamme ha deciso di protestare contro questa decisione, avviando uno sciopero della fame. bambini non vaccinati esclusi dalla Scuola a Ivrea L'inizio dell'anno scolastico per la Scuola materna ed elementare Villa Girelli di Ivrea si è rivelato ...

Ivrea - asilo esclude due gemelline perché non vaccinate. Mamma no vax fa Sciopero della fame : Due bambine sono state escluse da una scuola materna di Ivrea perché non in regola con i vaccini obbligatori sul morbillo. La madre ha quindi iniziato da ieri uno sciopero della fame a oltranza dormendo davanti alla struttura scolastica.Continua a leggere

Ivrea - polizia blocca entrata all’asilo per bimbi non vaccinati : mamma in Sciopero della fame : Apertura di anno scolastico carico di tensione oggi in una scuota materna di Ivrea dove sono intervenuti addirittura agenti di polizia in borghese per impedire ad alcuni genitori di portare in classe i loro piccoli non in regola con i vaccini previsti dalla legge. Una delle mamme ha deciso di avviare uno sciopero della fame.Continua a leggere

La Federazione giamaicana sullo Sciopero delle girlz : “Colpa della Fifa” : Abbiamo raccontato ieri la mobilitazione delle “girlz”, le ragazze della nazionale giamaicana. Accusano la Federazione di non aver rispettato i contratti firmati e si rifiutano di giocare finché la Federazione non le pagherà. Oggi il Corriere della Sera riporta la risposta della Federazione, che ha risposto con un comunicato alle accuse delle calciatrici: “Le abbiamo pagate la metà rispetto a quanto pattuito, la verità è che ...

Le calciatrici della Nazionale giamaicana in Sciopero perché la Federazione non le paga : Forse avranno letto la strepitosa notizia di ieri che riporta l’approvazione della parità salariale tra la Nazionale maschile e quella femminile in Finlandia le ragazze della Nazionale della Giamaica che hanno deciso di scioperare. «No pay. No play». È questo lo slogan semplice e diretto delle calciatrici della Nazionale giamaicana che hanno deciso di non giocare perché la Federazione non le paga. Lo riporta Tuttosport che sottolinea le ...

Napoli - navigator in Sciopero della fame : parla Ilenia dopo il malore : Napoli, navigator in sciopero della fame: parla Ilenia dopo il malore A raccontare la sua esperienza è Ilenia De Coro, uno dei due navigator che hanno accusato un malore durante il quinto giorno di sciopero totale della fame per chiedere il contratto. Ilenia ha conseguito una laurea in Scienze dell’Educazione e tre ...

Reddito - stop allo Sciopero della fame dei quattro navigator campani : “Siamo in grave stato di salute. Ma non ci hanno ascoltato” : “Rilevato il grave stato di salute degli scioperanti e sollecitati dalle preoccupazioni delle famiglie, nonché sotto imposizione del personale medico abbiamo deciso di porre fine allo sciopero della fame”. Così i quattro navigator campani che da lunedì 26 agosto manifestano contro il governatore Vincenzo De Luca, reo di “non firmare la convenzione” che permetterebbe l’assunzione del personale negli uffici per ...

Napoli - malore per la navigator Ilenia : interrotto lo Sciopero della fame : I cinque aspiranti navigator della regione Campania in sciopero della fame interrompono il digiuno ad oltranza che avevano iniziato lo scorso lunedì. La decisione arriva dopo il malore...

Cambiamenti climatici - tra poco ci sarà il terzo Sciopero globale. Le priorità della Sardegna però sono altre : poco più di un anno fa una ragazza è uscita di casa in Svezia, un venerdì, e da sola è andata di fronte al parlamento per protestare contro i governi perché non fanno nulla contro il cambiamento climatico. Greta Thunberg ha innescato l’interesse e l’impegno di decine di milioni di giovani in tutto il mondo. Non importa che sia stata lei o chiunque altro, l’importante è che oggi in tutto il mondo migliaia di organizzazioni di giovani abbiano ...

Acciaierie Riva - lavoratori tedeschi in Sciopero da 12 settimane : chiedono agli ex proprietari dell’Ilva di applicare il contratto collettivo : È lo sciopero più lungo nella storia del Land della Renania-Palatinato. Circa 130 lavoratori delle fabbriche di Treviri e Horath del gruppo siderurgico italiano Riva incrociano le braccia da 12 settimane per chiedere ai vertici dell’azienda ex proprietaria dell’Ilva di Taranto di applicare il contratto collettivo di settore firmato a marzo. Che prevede un incremento salariale del 3,7% più 1000 euro convertibili in giornate di ...