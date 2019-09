Scherma paralimpica | Mondiali 2019 | Edoardo Giordan e Rossana Pasquino conquistano il

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nella seconda giornata di gare deidi, in corso di svolgimento a Cheongju (Corea del Sud), arrivano due medaglie di bronzo per l’Italia, le prime di questa rassegna iridata, visto che ieri gli azzurri non erano riusciti a trovare l’acuto. Andiamo quindi a scoprire i protagonisti odierni. Nella sciabola maschile categoria A, sale sul terzo gradino del podio, che per la prima volta in carriera conquista una medaglia iridata individuale. L’atleta romano ha sconfitto agli ottavi il greco Vasileios Ntounis per 15-9, poi ai quarti il polacco Rafal Ziomek per 15-8, ma in semifinale è stato fermato con lo stesso punteggio dal cinese Li Hao, che ha chiuso poi secondo, battuto in finale 15-12 dal connazionale Tian Jianquan, mentre completa il podio il britannico Piers Gilliver. L’altra azzurra sul podio ènella sciabola femminile ...

