Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Come non ritornare a parlare diindopo il lancio degli11, anch'essi dual SIM esattamente come i predecessoriXS e XR del 2018? La presenza della doppia scheda, una fisica e l'altra virtuale, sarà ora garantita per i melafonini? Le notizie che giungono dal fronte degli operatori sono purtroppo non positive. L'ultimo approfondimento sul tema è stato presentato sulle pagine di OM nel mese di giugno. Dispiace dirlo ma, da allora, nulla è cambiato. In particolar modo, in questo articolo saranno presi a riferimento i feedback di tre vettori nostrani come, Wind e Tre, non del tutto rassicuranti purtroppo. Prima di approfondire le prospettive future per lein, va chiarito che, oramai dal 2018, le schede telefoniche virtuali sono disponibili solo conesclusivamente per gli Apple Watch. Nessun supporto, al contrario, per i ...

wordweb81 : Scandalosa mancanza delle #eSIM in Italia pure per gli iPhone 11: le ultime da Vodafone, Wind e Tre - OptiMagazine : Scandalosa mancanza delle #eSIM in Italia pure per gli iPhone 11: le ultime da Vodafone, Wind e Tre… - rosalbaaggazio : @Oliverio_MarioG la sanità dell alto jonio cosentino è scandalosa, si muore per mancanza di medici al pronto soccor… -