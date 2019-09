Samsung punta a replicare la nuova tecnologia di Apple per la fotocamera della gamma

Dal 17 settembre si punta su Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 5G con regalo da 229 euro : Emergono oggi 17 settembre alcune novità assai interessanti per gli utenti che stanno pensando di acquistare Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10 5G, considerando il fatto che la divisione italiana da questo momento prevede un regalo allettante per i potenziali clienti. Dopo le promozioni Uni euro riguardanti proprio il top di gamma 2019 che abbiamo analizzato nel corso del fine settimana, dunque, tocca concentrarsi su un'altra opportunità che ...

Samsung a IFA 2019 punta tutto sulla domotica con aspirapolvere - purificatore d’aria e sanificatore di indumenti : Samsung si è presentata a IFA 2019 con molte novità che riguardano più il settore della domotica che quello smartphone. In quest’ultimo caso si è parlato dell’Exynos 980, il primo chip smartphone prodotto dall’azienda sud coreana con modem 5G integrato. Del resto, per quanto riguarda gli smartphone, l’azienda aveva già annunciato i Galaxy Note 10 e Note 10+ giocando d’anticipo rispetto alla fiera tedesca. Il focus quindi ...

Samsung Galaxy M30s è praticamente ufficiale - mentre un nuovo rugged spunta all’orizzonte : Samsung Galaxy M30s è come se fosse ufficiale e compare in un primo video, nel frattempo spunta un nuovo smartphone rugged , denominato Samsung Galaxy XCover FieldPro. L'articolo Samsung Galaxy M30s è praticamente ufficiale , mentre un nuovo rugged spunta all’orizzonte proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Samsung Galaxy Note mette le ali al pennino e punta tutto sul video : Aspettando in foldable ecco il Galaxy Note numero dieci. Tre modelli presentati a New York, il pennino rimane il protagonista. Potenziato il comparto video . Prezzi a partire da 979 euro

Samsung utilizzerà sempre più ODM per risparmiare - e intanto spuntano i nomi per la futura gamma dei Galaxy A : Nel futuro di Samsung ci saranno sempre più ODM su cui poter fare affidamento per abbassare i costi di produzione e una serie dei Galaxy A coerente con quella attuale, perlomeno in quanto a denominazioni. L'articolo Samsung utilizzerà sempre più ODM per risparmiare, e intanto spuntano i nomi per la futura gamma dei Galaxy A proviene da TuttoAndroid.