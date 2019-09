Salvini manda in tilt la regia di Cartabianca Il volto dell' ex ministro scompare

Renzi sfida Salvini a duello tv. Il leader leghista manda un whatsapp a Vespa : "Accetto" : Matteo Renzi sfida via whatsapp Matteo Salvini e il leader leghista accetta. Il siparietto va in onda nello studio di Porta a Porta: “Ha sfidato Salvini a un confronto pubblico, abbiamo mandato un messaggio e Salvini ha risposto che è pronto”, ha spiegato il padrone di casa, Bruno Vespa.

Porta a Porta : Bruno Vespa riparte da Salvini e Zingaretti. Il premier Conte rimanda : Bruno Vespa Variazione sul tema. Nella prima puntata stagionale – in onda stasera alle 23.15 su Rai1 – Porta a Porta non ospiterà il premier in carica (come da tradizione) ma il suo principale oppositore. Sarà infatti Matteo Salvini il primo leader ad accomodarsi alla corte di Bruno Vespa, che nel medesimo appuntamento darà spazio anche al segretario Pd Nicola Zingaretti. Non pensiate però ad uno sgarbo istituzionale da parte ...

Giorgetti intercettato nel cortile della Camera : "Salvini povero Cristo. Chi oggi si manda affanc***" : "Ce l'hanno tutti con Salvini, povero Cristo...". Giancarlo Giorgetti commenta così, nel cortile interno della Camera, la scelta di Matteo Salvini di rompere con il M5s aprendo ufficialmente la crisi di governo che ha portato, oggi, alla nascita del nuovo esecutivo giallorosso dei 5 Stelle con il Pd

Migranti - Salvini indagato per diffamazione dalla comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete : Il Pm deciderà se ascoltare a verbale l'ex ministro, anche se nei fascicoli per diffamazione solitamente non è necessario sentire il querelato in indagini

Sea Watch - Salvini indagato per diffamazione della comandante Rackete : Atti inviati a Milano per competenza territoriale, essendo lì la residenza dell'ex ministro degli Interni

Salvini manda la Borgonzoni a parlare con Conte e lo smaschera : "Quota 100 - migranti - autonomie - cosa farà" : Il governo Conte smascherato in pochi minuti: pronto a modificare le politiche su migranti, autonomie e Quota 100 varate dal precedente esecutivo. Matteo Salvini non va a Montecitorio e alle consultazioni con il premier incaricato manda la senatrice Lucia Borgonzoni e il deputato Claudio Durigon. Fi

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" - dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

**Governo : Renzi - ‘Italia protagonista se manda a casa Salvini’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro Usa-Russia ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Italia protagonista se manda a ...

Salvini : una truffa mandare al Governo gli sconfitti : Salvini, una frutta mandare al Governo gli sconfitti. Martedì voglio ascoltare quello che dirà il presidente del Consiglio.

Don Sorge contro Salvini : "E' come la mafia - comandano con l'odio' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla paura, all’odio e svelandone la falsa pietà". E' la dura presa di posizione, su Twitter, di don Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano,

Don Sorge contro Salvini : “E’ come la mafia - comandano con l’odio’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – “La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla paura, all’odio e svelandone la falsa pietà”. E’ la dura presa di posizione, su Twitter, di don Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano, esperto di dottrina sociale della Chiesa ed e direttore di Civiltà cattolica che torna ad attaccare il ...

Don Sorge contro Salvini : “E’ come la mafia - comandano con l’odio’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – “La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla paura, all’odio e svelandone la falsa pietà”. E’ la dura presa di posizione, su Twitter, di don Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano, esperto di dottrina sociale della Chiesa ed e direttore di Civiltà cattolica che torna ad attaccare il ...

SCENARIO/ Crisi di governo - il "piano B" che manda a sbattere Salvini : L'ipotesi in fase di maturazione di un patto di legislatura M5s-Pd è l'imprevisto che fa saltare lo schema win-win pensata da Salvini. Lo SCENARIO