Salto temporale in New Amsterdam 2 e nuove fatalità | chi è morto nell’incidente? Una foto

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Una nuovatratta dai primi episodi di New2 cambia tutto per i fan che tornano a pensare al finale della prima stagione a pochi giorni dall'inizio della seconda. Gli ultimi minuti del dramma medico hanno sicuramente lasciato gli spettatori in preda all'ansia in seguito alla traumatica nascita della figlia di Max e della moglie e alla corsa in ospedale in ambulanza insieme a Lauren Bloom ed Helen Sharpe. Quando la serie tornerà in onda ci sarà undi tre mesi e saranno una serie di flashback a raccontarci cosa è successo dopo quell'incidente e l'arrivo in ospedale con ben due personaggi in bilico tra la vita e la morte. Sono sopravvissuti tutti? Sembra proprio di no e lo stesso produttore esecutivo David Schulner ci ha tenuto a precisare che una di loro è morta ma anche che: "C'è più di unae anche i personaggi lontani dall'incidente ...

Tristan__esdpv : @Gio79803890 Anch’io come te, tanto tra un po’ si riempirà di trame noiose come il segreto, specie quando avverrà i… - Very86 : Non vedo l’ora che venga risolto questo caso perché davvero ne ho piene le palle di questi uomini di merda! E poi v… - VanyCossu2 : Mi auguro che ci siano ancora i deckerstar ???? ma poi ci sarà davvero il salto temporale?? -