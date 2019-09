Salernitana | Calaiò si ritira | le parole dell’attaccante in conferenza stampa

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Emanuelelascia il calcio giocato. L’attaccante palermitano, classe 1982 ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una lunga carriera che lo ha visto indossare le maglie di Torino, Ternana, Messina, Pescara, Napoli, Siena, Genoa, Catania, Spezia, Parma eha accettato l’offerta della dirigenza dei campani per entrare a far parte del settore giovanile. Queste le suein: “Ringrazio tutti, in particolare la mia famiglia che in tutti questi anni mi hanno seguito e supportato nella mia carriera. Certo, non l’hanno presa bene mio figlio e mio padre che speravano nel raggiungimento del traguardo di 200 reti. Mancava poco, ma l’offerta era di quelle che non si rifiutano. A gennaio farò 38 anni. Si deve guardare oltre, avevo due anni di contratto. Potevo continuare ancora fino a 40 anni, ma nella vita ...

