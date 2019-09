Rugby | Mondiali 2019 | la formula e il regolamento I bonus e cosa succede in caso di

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Tra poco meno di 48 ore avrà inizio la Coppa del Mondo di: in Giappone, infatti, dal 20 settembre al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. Andiamo dunque a scoprire ildel torneo che sta per partire. Prima fase Le 20 squadre sono state inserite in quattro gruppi di cinque squadre ciascuno con un sorteggio tenutosi a Kyoto nel maggio 2017. La prima fase consisterà in un round robin in cui ciascuna squadra giocherà una volta contro tutte le altre dello stesso raggruppamento per un totale di dieci partite giocate a girone, per quaranta complessive della prima fase. Si assegnano quattro punti a vittoria, due per il pareggio e nessuno per la sconfitta. Verranno assegnati inoltre iloffensivo nelin cui una formazione segni almeno quattro mete in un incontro, ed ildifensivo qualora una squadra perda ...

