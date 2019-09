Royal Family | Kate Middleton potrebbe essere di nuovo incinta

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) "Mummy is having another girl", tradotto "Mamma aspetta un’altra bambina". Pare sia questa la confidenza della piccola principessa Charlotte (che ha da poco iniziato a frequentare la stessa scuola del fratello George) ad una sua compagna di classe ed udita da una delle maestre della scuola. La notizia in sé per sé non desterebbe tanto clamore se non fosse che i diretti interessati sono il Duca e la Duchessa di Cambridge. Dopo Archie, nato il 6 maggio 2019, la Regina di Inghilterrapronta ad accogliere unpronipote, il sesto in linea di successione. Per William e(nome completo Catherine Elizabeth), sposati il 29 aprile 2011, sarebbe dunque il quarto figlio, dopo il primogenito George, 6 anni compiuti il 22 luglio, Charlotte 4 anni, e Louis 1 anno. La principessa Charlotte è l’unica (per il momento) femmina della Coppia Reale, ed è la quarta in linea ...

