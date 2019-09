Rosy Abate 2 riparte da un salto temporale e con Leonardo neo boss mafioso | anticipazioni

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Tutto è pronto per la nuova2. Per settimane abbiamo parlato dello spin off di Squadra Antimafia con Giulia Michelini protagonista insieme al figlioe oggi, 18 settembre, la fiction tornerà in onda su Canale5 con la prima i due puntate in due giorni.Oggi e il 20 settembre prenderà il via quello che potrebbe essere il capitolo finale dello spin off che potrebbe addirittura segnare la morte della regina di Palermo chiudendo il cerchio intorno a lei e alla sua famiglia. Giulia Michelini tornerà a vestire i panni dimentre al suo fianco si schiereranno new entry importanti a cominciare da Vittorio Magazzù chiamato a prestare il volto alla versione adolescente di.Sarà nuovamente per il figlio chesi spingerà oltre accettando di collaborare con la polizia per tornare libera. Lafinirà "dall'altra parte del vetro" diventando ...

QuiMediaset_it : Al via questa sera la seconda stagione di Rosy Abate, in prima serata su #canale5....grazie a @repubblica e… - TV_Italiana : Da stasera su #Canale5 torna la 'Regina di Palermo': #RosyAbate 2. ?? Ecco le anticipazioni. - Noovyis : (Stasera in tv, programmi e film di mercoledì 18 settembre 2019: A casa tutti bene, Italia-Francia volley, Rosy Aba… -