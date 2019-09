Robertson costretto a chiudere account social per gli insulti dopo Napoli-Liverpool

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Andrew, difensore deltra i più quotati in Premier, si è reso protagonista ieri sera di una prestazione non proprio brillante in Champions. È bastato l’intervento scomposto disu Callejon, quello che ha causato il calcio di rigore del vantaggio del, per trasformare l’esterno nel capro espiatorio di una sconfitta forse inattesa. Dalle critiche agli, però, ce ne passa eccome. L’Twitter dello scozzese è stato preso di mira dai tifosi che lo hanno insultato tanto da costringerlo alla chiusura, come riporta il Sun. “non impari mai, sei sempre così f**********e irruento” “tornatene all’Hull City, calciatore di m***a” L'articoloper gliilsta.

news24_napoli : FOTO – Liverpool, Robertson costretto a chiudere l’account Twitter per gli insulti dopo il… - napolista : #Robertson costretto a chiudere account social per gli insulti dopo #NapoliLiverpool “calciatore di m***a” il dife… - SiamoPartenopei : “Difensore di m***a!”: Robertson costretto a chiudere Twitter dopo gli insulti per il fallo su Callejon -