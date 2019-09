Ritirato lotto di acqua minerale per rischio microbiologico | marca ed info

Rischio microbiologico : Ritirato dal mercato lotto di acqua : Gabriele Laganà Nelle confezioni di acqua Sorgesana sarebbe stata riscontrata la presenza dello pseudomonas aeruginosa, un pericoloso batterio ubiquitario Un lotto dell’acqua Sorgesana è stato bloccato e ritirato dal mercato per Rischio microbiologico. Attraverso un comunicato ufficiale, il ministero della Salute ha specificato che il lotto in questione è “L 402 14” con scadenza 13/02/2021 dell’acqua minerale naturale nelle ...

Superenalotto - il vincitore-record dei 209 milioni non ha ancora Ritirato il premio : rischia di perdere tutto : Lo scorso 13 agosto nel bar tabacchi Marino di Lodi è stato venduto il tagliando del Superenalotto da 209 milioni di euro. Eppure il vincitore più fortunato nella storia della lotteria italiana, forse perché ignaro, o semplicemente intimorito, non si è ancora palesato per ritirare il premio. Leggi a

Allarme farina contaminata : contiene infestanti pericolosi per la salute - Ritirato un intero lotto [MARCHIO E INFO] : Il Ministero della salute ha pubblicato l’avviso di ritiro di un intero lotto di farina di ceci marchio Molino Zanone, a causa di serio rischio microbiologico. Il lotto incriminato è il n°FI00172.19A – B, prodotto nello stabilimento Molino Zanone di Lisio (CN). Il prodotto è venduto in confezioni da 400 grammi con data di scadenza 21/06/2020. Il motivo del richiamo è specificato in “PRESENZA DI infestanti“. Nelle ...

Secondo farmaco per il colesterolo Ritirato in poche ore : due parametri sono fuori specifica [MARCHIO E LOTTO] : Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, ha comunicato il ritiro dalle farmacie – il Secondo nel giro di poche ore – di un solo lotto del farmaco TORVAST, marca Pfizer. Il medicinale è un noto anticolesterolo, in grado di abbassare i livelli elevati di colesterolo totale e LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in adulti, adolescenti e bambini dai 10 anni in su affetti da ipercolesterolemia primaria. Nello specifico il lotto ...

Farmaco antidolorifico Ritirato dalle farmacie. Marca - lotto - motivi del provvedimento Aifa : Quando si tratta di salute, le autorità preposte dimostrano di avere le ‘antenne’ alzate. Sono diverse, difatti, durante l’anno, le notizie di farmaci ritirati dalla vendita. E questo significa che il sistema di controllo funziona. Talvolta sono le stesse case farmaceutiche a segnalare problematiche di vario genere che, anche se non allarmanti, suggeriscono il richiamo del Farmaco. In altri casi interviene l’Aifa, ...

Antidolorifico Ritirato dalle farmacie - l’allarme lanciato da AIFA : in corso verifiche dei NAS (MARCHIO E LOTTO) : Un lotto di un farmaco utile per curare la sindrome premestruale è stato ritirato dalle farmacie. AIFA – l’Agenzia italiana del farmaco – ha comunicato il ritiro del medicinale PROGEFFIK*200 mg 15 cps – AIC 035042305 prodotto da Effik Italia Spa. Progeffik è utilizzato nello specifico per la cura della sindrome premestruale, delle alterazioni del ciclo mestruale dovute ad alterazioni dell’ovulazione o ad anovulazione, ...

Alto rischio di Listeria Monocytogenes : Ritirato un prodotto da supermercato [NOME - MARCA e LOTTO] : Alto rischio di contaminazione da Listeria Monocytogenes per un prodotto da supermercato. Da alcune analisi è emerso un rischio microbiologico che ha portato il Ministero della Salute a richiamarlo dal commercio. L’alimento, denominato Cima Antica Genova Tuo Chef 2,3 kg, è prodotto da Buona Compagnia Gourmet S.P.A.. Di seguito tutti i dettagli con nome, MARCA e lotto ritirato. Cima Antica Genova Tuo Chef 2,3 kg di Buona Compagnia ...

Richiami alimentari : Ritirato piatto pronto dagli scaffali per rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro del prodotto “Pasta e fagioli“, marchio Bontà di Stagione, prodotto da Euroverde soc. agr. srl. In particolare il richiamo si riferisce al lotto n° 391171; il prodotto è venduto in confezioni da 350 grammi ed è stato ritirato per “sospetta non conformità microbiologica“. Chi avesse già acquistato deve riconsegnare il prodotto. L'articolo Richiami alimentari: ritirato ...

Salmonella nel salame : lotto Ritirato dal mercato [INFO - MARCA e DETTAGLI] : Un lotto di produzione del salame “Campagnolo” dell’azienda Pasini è stato ritirato dal mercato per la presenza di Salmonella: la nota di richiamo è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute. Il prodotto è commercializzato da Smapp Spa, ed il lotto interessato è il numero 1056. Click qui per consultare l’avviso con tutti i dettagli. L'articolo Salmonella nel salame: lotto ritirato dal mercato [INFO, MARCA e ...

Ritirato stoccafisso dai banchi frigo : rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : Lo stoccafisso reidratato polpa da 500 grammi marchio Tagliapietra è stato Ritirato dal mercato a causa di un errore nella stampa della data di scadenza indicata in 26/09/2021 anziché 26/09/2019. Si tratta nello specifico del lotto di produzione n°2019005461001. Chi avesse già acquistato il prodotto, dunque, deve tenere conto della reale data di scadenza. L'articolo Ritirato stoccafisso dai banchi frigo: rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] ...